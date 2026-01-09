El Gobierno retiró más de 30 radares de velocidad en rutas nacionales de Chaco y Corrientes

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) resolvió dar de baja la homologación y el uso de más de 30 radares de control de velocidad instalados en rutas nacionales del Chaco y Corrientes, tras detectar fallas operativas e irregularidades administrativas en su implementación.

La medida fue oficializada a través de las Disposiciones 7/2026 y 8/2026, publicadas en el Boletín Oficial, y se adoptó luego de relevamientos técnicos realizados por el organismo nacional, que confirmaron que varios de los cinemómetros ya no funcionaban o no estaban ubicados en los puntos originalmente declarados.

Radares fuera de servicio en Chaco

En el caso del Chaco, la ANSV constató que 30 de los 61 radares fijos homologados dejaron de estar operativos en las localizaciones informadas oportunamente. Ante esta situación, el organismo resolvió retirarlos del Registro Nacional de Control Automático de Infracciones, dejando sin efecto su validez legal.

Desde la Agencia explicaron que, al no cumplir con los requisitos técnicos y de funcionamiento, los equipos no podían seguir siendo utilizados para labrar multas, lo que motivó su baja formal.

Corrientes: baja de radares móviles

La decisión también alcanzó a la provincia de Corrientes, donde, a pedido de la Municipalidad de Santo Tomé, se dio de baja la homologación y autorización de uso de dos radares móviles instalados sobre la Ruta Nacional 14.

Según informó el municipio correntino, los dispositivos dejaron de utilizarse por inconvenientes surgidos en su implementación, motivo por el cual se solicitó formalmente su exclusión del sistema nacional.

¿Dónde estaban ubicados los radares dados de baja?

De acuerdo con la información oficial, los cinemómetros retirados se encontraban en los siguientes tramos:

Ruta Nacional 16

Km 10

Km 14,3 (Resistencia)

Km 34 (Puerto Bastiani)

Km 55,1 (Makallé)

Km 115 y 116 (Presidencia de la Plaza)

Km 154 (Quitilipi)

Ruta Nacional 95

Km 1075,9 (La Tigra)

Km 1114,9 (Presidencia Roque Sáenz Peña)

Km 1178 (Tres Isletas)

Ruta Nacional 11

Km 1019,7 (Colonia Benítez)

Ruta Nacional 89

Km 175,9 (Avia Terai)

Km 190 (Campo Largo)

Km 211 y 211,4 (Corzuela)

Km 229,2 (Las Breñas)

Qué cambia para los conductores

Con la publicación de la resolución, los radares dados de baja ya no pueden registrar infracciones ni generar multas válidas. Desde la ANSV aclararon que los controles de velocidad continuarán vigentes, pero únicamente mediante equipos homologados, correctamente señalizados y en pleno funcionamiento.

Además, se remarcó que las infracciones que eventualmente se hayan labrado luego de la baja oficial carecen de validez legal, mientras que las anteriores deberán analizarse caso por caso en sede administrativa.