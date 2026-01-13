La inflación en el NEA cerró 2025 en 28,8% y fue la más baja del país

El Noreste Argentino (NEA) registró en 2025 la inflación anual más baja de toda la Argentina. Según los datos oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló en la región un 28,8% interanual, casi tres puntos por debajo del promedio nacional, que cerró el año en 31,5%.

El dato posiciona al NEA como la región con menor variación de precios en los últimos doce meses, en un contexto nacional marcado por una fuerte desaceleración inflacionaria respecto de los registros de 2024.

Diciembre: suba moderada, pero por encima del promedio país

En diciembre, el IPC del NEA aumentó 3,4% mensual, un registro superior al promedio nacional (2,8%) y al de la mayoría de las regiones. La suba estuvo impulsada principalmente por Alimentos y bebidas no alcohólicas, que treparon 4,8%, y por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un incremento del 3,7%.

También se destacaron Transporte (3,6%) y Restaurantes y hoteles (3,8%), mientras que Educación (-2,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,7%) mostraron las variaciones más bajas del mes en la región.

El ancla anual: menor presión en servicios y consumo básico

Al observar el comportamiento interanual, el NEA muestra una dinámica diferenciada respecto de otras zonas del país. En Alimentos y bebidas no alcohólicas, la suba anual fue del 32,6%, similar al promedio nacional, pero por debajo de regiones como Cuyo o el Noroeste.

En Transporte, el aumento acumulado fue del 28,5%, casi cuatro puntos menos que el promedio país (32%), mientras que en Comunicación la variación alcanzó el 30,6%, también inferior al nivel nacional.

Donde sí se observaron incrementos más significativos fue en Educación, con una suba interanual del 67,7%, y en Vivienda y servicios básicos, que avanzaron 36,5%, aunque ambos registros se mantuvieron por debajo de los picos observados en otras regiones, especialmente en Patagonia.

El cierre de 2025 confirma que el NEA no solo tuvo la inflación más baja del año, sino también una desaceleración más profunda en comparación con 2024. A nivel nacional, el IPC se redujo más de 86 puntos porcentuales frente al año anterior; en el NEA, esa baja fue aún más pronunciada, consolidando un escenario de menor presión inflacionaria relativa.