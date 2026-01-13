Misiones equipara el tratamiento fiscal de estaciones de bandera blanca al de las empresas petroleras

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció una reducción en la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicable a la venta mayorista de combustibles destinados a la reventa, realizada por estaciones de servicio de bandera blanca.

Anuncio de Passalacqua

El anuncio fue realizado por el mandatario provincial a través de una publicación en la red social X (ex Twitter), donde precisó:

“En el marco de una política orientada al impulso del desarrollo económico provincial, a partir del anticipo correspondiente a enero de 2026 se establece la reducción al uno por ciento (1%) de la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicable a la venta mayorista de combustibles destinados a la reventa (Ley N.º 23.966), realizada por estaciones de servicio de bandera blanca, equiparándose su tratamiento fiscal al previsto para la actividad industrial de las estaciones de servicio de empresas petroleras”.

Desde cuándo rige la medida

Así la medida establece que, desde el anticipo correspondiente a enero de 2026, la alícuota se reducirá al uno por ciento (1%), equiparando el tratamiento fiscal de las estaciones de servicio de bandera blanca al régimen impositivo que rige para la actividad industrial desarrollada por las estaciones de empresas petroleras.

Desde el Gobierno de Misiones indicaron que la decisión apunta a generar un esquema tributario más equilibrado, que permita fortalecer la competitividad del sector, acompañar la actividad económica y contribuir a la estabilidad del mercado de combustibles, en un contexto donde los costos operativos y logísticos inciden de manera directa en la estructura de precios.

"La reducción impositiva se inscribe así en una estrategia más amplia de políticas públicas orientadas a incentivar el desarrollo productivo, promover la inversión y consolidar un crecimiento económico sostenido en todo el territorio provincial", indica un comunicado oficial.