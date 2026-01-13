Misiones: comenzó la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio para embarazadas

El Ministerio de Salud Pública de Misiones informó que ya comenzó la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) para personas gestantes en los Centros de Atención Primaria y Hospitales.

Desde ayer lunes se aplica una dosis de esta vacuna a todas las mujeres gestantes entre las semanas 32 y 36 semanas y 6 días, precisó la cartera sanitaria.

“La vacunación se inicia en enero teniendo en cuenta el incremento sustancial y sostenido de la circulación estacional del VSR, que ocurre todos los años entre abril y julio, impactando tanto en consultas pediátricas ambulatorias como también en guardias”, indica un comunicado oficial.

El Jefe de Inmunizaciones, Roberto Lima, señaló que “el objetivo es lograr una mayor cobertura de la población objetivo, por eso se iniciará en el mes de enero destinado a quienes estén cursando un embarazo entre las semanas 32 y 36 semanas y seis días”.

“De esta manera, se busca proteger durante sus primeros meses de vida a quienes nazcan en febrero y por lo tanto lleguen con menos de tres meses al inicio de temporada”, recalcó.

Qué es el Virus Sincicial Respiratorio

El Virus Sincicial Respiratorio es la causa principal de infecciones respiratorias agudas bajas en la infancia y en particular en lactantes menores a un año. Además provoca aumento de hospitalizaciones, con eventuales complicaciones con requerimientos de cuidados críticos y elevado nivel de consulta ambulatoria en la época invernal.

La incorporación de la vacuna contra el VSR para embarazadas al Calendario Nacional de Vacunación contribuye al descenso de la mortalidad infantil neonatal y postneonatal en nuestro país, al reducir la infección por este virus de niñas y niños menores de seis meses de vida.

También contribuye a disminuir los altos porcentajes de ocupación en salas de internación general, camas de terapia intensiva pediátrica y neonatal causados por el virus, así como el consiguiente incremento en los costos del sistema de salud.

Sobre la vacuna contra el VSR

La vacuna contra el VSR fue autorizada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para su uso en personas que se encuentran entre las entre las 32 y 36 semanas de gestación.

“Cuenta con atributos de calidad, eficacia y seguridad, y protege contra las variantes RSV-A y RSV-B. Los estudios indican que la eficacia contra enfermedad severa es del 81,8% en los primeros 90 días de vida”, indica la cartera sanitaria.

Esta estrategia se agrega a las otras vacunas indicadas para la protección de las personas gestantes, como la antigripal y la vacuna contra la COVID-19, que se aplican en cualquier trimestre de la gestación. Además, la vacuna triple bacteriana acelular se aplica a partir de las 20 semanas de gestación y protege al recién nacido contra la tos convulsa durante los primeros meses de vida.

Dónde vacunarse

Los centros de vacunación están distribuidos de la siguiente manera: https://salud.misiones.gob.ar/virus-sincicial-respiratorio-vsr/

Fuente: Ministerio de Salud Pública