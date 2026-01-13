La oposición impulsa un proyecto para revertir la eliminación del Programa Cardiovascular del InSSSeP

El interbloque Frente Chaqueño presentó este lunes en la Cámara de Diputados del Chaco un proyecto de resolución en defensa del Programa Provincial de Enfermedades Cardiovasculares del InSSSeP, eliminado por decisión del organismo a través de la Resolución N.º 03/2026, vigente desde el 6 de enero.

La iniciativa, impulsada por la diputada provincial Analía Flores, expresa una preocupación y un enfático repudio ante la supresión de un programa estratégico creado por las Resoluciones N.º 7260/2021 y 5001/2023, que tenía como objetivo garantizar mayor cobertura, celeridad administrativa y acompañamiento integral a pacientes con cardiopatías de alta complejidad.

Según se detalla en el proyecto, el programa estaba destinado a personas cuyos tratamientos implican altos costos y riesgos vitales, por lo que su eliminación representa, para la oposición, un serio retroceso en materia de políticas públicas de salud.

“Estamos hablando de enfermedades de alta complejidad, donde el tiempo y la cobertura adecuada son determinantes para salvar vidas. Eliminar este programa es dejar desprotegidos a miles de afiliados”, sostuvo Flores en declaraciones a la prensa.

Cuestionamientos al recorte y al aumento de aportes

El proyecto legislativo también pone el foco en lo que considera una contradicción central: la eliminación del Programa Cardiovascular se produce luego de que, en noviembre de 2025, el Poder Ejecutivo impulsara una modificación de la Ley 800-H, que incrementó los aportes de trabajadores activos y pasivos destinados al Fondo de Alta Complejidad (FAC).

“No se puede pedir un mayor esfuerzo económico a los trabajadores y jubilados mientras se recortan programas esenciales que garantizan el acceso real a la salud”, expresó la diputada del Frente Chaqueño.

En ese sentido, la legisladora advirtió que la supresión del programa obliga a los pacientes con cardiopatías graves a tramitar su cobertura por los circuitos ordinarios del InSSSeP, en un contexto de dificultades operativas del organismo.

“La obra social ya presenta demoras y falencias incluso para prestaciones menores; trasladar estos casos complejos al circuito común pone en riesgo la continuidad de los tratamientos y la vida de los pacientes”, afirmó Flores a este medio.

Pedido de revisión urgente

El proyecto de resolución solicita que la iniciativa sea remitida al Poder Ejecutivo provincial, al InSSSeP, al Ministerio de Salud y a diversas entidades médicas y científicas del país, con el objetivo de visibilizar la problemática y exigir una revisión urgente de la medida.

“Defender el Programa Cardiovascular es defender el derecho a la salud y a una atención digna para los chaqueños y chaqueñas que más lo necesitan”, concluyó la legisladora.

El antecedente: recorte del Plan Cardio y cambio de Directorio

La presentación del proyecto se da en un contexto de fuerte debate por la política sanitaria del InSSSeP. Tal como informó Perfil NEA, a solo 24 horas de la asunción del nuevo Directorio, el organismo confirmó que el Plan Cardio continuará vigente pero con una cobertura reducida al 50%, en el marco de un proceso de revisión y reorganización de recursos.

Desde el InSSSeP argumentaron que la cobertura total de los medicamentos cardiovasculares implicaba un costo elevado difícil de sostener, y señalaron la necesidad de avanzar hacia un enfoque integral con mayor seguimiento de los pacientes y evaluación de resultados.

El anuncio coincidió con la asunción de las nuevas autoridades del Directorio para el período 2026–2030, encabezadas por Rafael Meneses, quien remarcó la necesidad de eficientar los sistemas y optimizar los recursos del organismo.