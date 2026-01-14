Denuncian que el SMN lleva 5 meses sin director y el Gobierno quiere volver a poner al funcionario que renunció a ese cargo

El Centro Argentino de Meteorólogos (CAM) publicó un extenso comunicado en su página oficial y en sus redes sociales denunciando que, desde la renuncia del anterior director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Antonio Mauad, en agosto de 2025, ese cargo quedó vacante, y la solución del Gobierno de Javier Milei para resolver el tema es que el mismo profesional vuelva a hacerse cargo del puesto.

En su texto, el organismo comienza remarcando que, “frente a esta situación, entendemos oportuno resaltar que el licenciado Mauad no cumple con los requisitos establecidos por el decreto 1432/2007. En defensa del fortalecimiento del SMN y del interés de la comunidad meteorológica y de la sociedad en su conjunto, reiteramos una serie de principios que ya han sido expresados en comunicados institucionales previos”.

A continuación, explican su postura, señalando que “el Decreto 1432/2007 establece que la Dirección del SMN debe ser ejercida por un profesional con título universitario de al menos cinco años de duración, vinculado a las ciencias de la atmósfera. Este requisito no es un formalismo administrativo, sino un elemento central para garantizar la capacidad técnica, científica y operativa del organismo".

Para luego remarcar que "el SMN cumple un rol estratégico para el país: produce información meteorológica y climática, desarrolla sistemas de alerta temprana, contribuye a la reducción del riesgo de desastres y representa a la Argentina ante organismos internacionales. La conducción de un organismo con estas responsabilidades requiere formación específica y conocimiento profundo del sistema atmosférico y climático, así como de la complejidad de su gestión”.

El CAM advierte que “la designación de una persona sin la formación adecuada podría poner en riesgo la operatividad del SMN y la calidad de los servicios que ofrece, con implicancias directas en la seguridad y la economía de nuestro país. La experiencia internacional muestra de manera consistente que los servicios meteorológicos nacionales son liderados por profesionales con sólida formación en ciencias de la atmósfera, lo que fortalece la credibilidad institucional, la calidad de los productos y la confianza pública en la información que se produce”.

Comunicado del Centro Argentino de Meteorólogos sobre la situación de la Dirección del Servicio Meteorológico Nacional

En ese punto, el organismo denuncia que, “en los últimos años se han sucedido designaciones y renuncias en la conducción del SMN, configurando una situación de inestabilidad institucional que dificulta la planificación a mediano y largo plazo, la continuidad de proyectos estratégicos y el fortalecimiento sostenido de los servicios meteorológicos y climáticos. La ausencia de un liderazgo estable, ejercido por un profesional en ciencias de la atmósfera, impacta también en la motivación y permanencia de recursos humanos altamente calificados”.

El comunicado cierra afirmando que “en línea con lo expresado en comunicados anteriores, consideramos indispensable que la designación de la Dirección del SMN se realice respetando la normativa vigente y atendiendo a la idoneidad profesional que el cargo requiere. Como asociación profesional, reiteramos nuestra disposición al diálogo y a colaborar, desde una perspectiva técnica y constructiva, en todo lo que contribuya a garantizar una conducción del SMN acorde a la relevancia de su misión y a los desafíos actuales que enfrenta nuestro país en materia meteorológica y climática”.

La justificación del Ministerio de Defensa en 2024 para nombrar a Mauad

El 30 de diciembre de 2024, en declaraciones exclusivas a PERFIL, fuentes del Ministerio de Defensa defendieron el nombramiento de Mauad a cargo del Servicio Meteorológico Nacional diciendo que “su formación técnica avanzada y su capacidad de gestión lo convierten en el candidato ideal para modernizar el SMN”.

Y agregaron: “Su enfoque estratégico garantiza que el SMN adopte tecnologías predictivas avanzadas, fortalezca sus capacidades operativas y se convierta en un referente regional en meteorología”. Además, afirmaron que por “su experiencia, logros y visión, Antonio José Mauad no es solo una elección acertada, es la mejor elección para liderar esta nueva etapa del SMN”.

