El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este miércoles 14 de enero una jornada de calor intenso y elevada humedad en gran parte del territorio argentino. Las temperaturas máximas alcanzarán valores significativos en la región central, mientras que el cielo se mantendrá mayormente nublado en diversos puntos del país, anticipando la inestabilidad climática que se generalizará durante las próximas horas en varias provincias.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este miércoles 14 de enero

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se prevé una temperatura mínima de 23°C y una máxima que trepará hasta los 34°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el cielo estará parcialmente nublado durante todo el día, con vientos del sector norte que rotarán al noreste por la noche. No se esperan precipitaciones para esta jornada en la Capital Federal ni en sus alrededores inmediatos.

Clima miércoles 14 de enero

Para el resto de la Provincia de Buenos Aires, el panorama será similar, con temperaturas que oscilarán entre los 18°C y los 28°C en localidades costeras como Mar del Plata. En el interior bonaerense predominará la nubosidad variable y un ambiente muy caluroso. Las autoridades recomiendan extremar cuidados ante el alto índice UV y aumentar el consumo de agua para evitar los efectos negativos de las altas temperaturas.

Cómo estará el clima en el resto del país

En el norte y centro de Argentina, el calor será el gran protagonista del miércoles con marcas térmicas que podrían superar los 35°C en provincias como Córdoba y Santa Fe. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el monitoreo sobre el desplazamiento de frentes de inestabilidad que afectan al Noroeste Argentino y Cuyo. En estas regiones, la nubosidad irá en aumento hacia el final del día, preparando condiciones para posibles tormentas.

Por otro lado, en la Patagonia, se esperan condiciones más frescas con vientos intensos del sector oeste, especialmente en la provincia de Santa Cruz, donde las ráfagas pueden alcanzar velocidades considerables. En el noreste del país, el ambiente será húmedo y pesado, con temperaturas máximas elevadas y probabilidad de chaparrones aislados en zonas de frontera, manteniendo la tendencia de inestabilidad estival típica de la región durante el mes de enero.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el jueves 15 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica un cambio en las condiciones climáticas para el AMBA y el noreste bonaerense. Se esperan tormentas aisladas durante la tarde y la noche, con una mínima de 25°C y una máxima de 33°C. Esta inestabilidad marcará el inicio de un leve descenso térmico que se consolidará hacia el final de la semana laboral en gran parte del país.

El viernes 16 de enero traerá un alivio térmico tras el paso de las lluvias, con una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 28°C en la región central. Hacia el fin de semana, el sábado 17 se presentará con cielo algo nublado y temperaturas en ascenso nuevamente, rondando los 32°C. No se prevén alertas especiales geolocalizadas de gravedad para el cierre de la semana tras el cese de las tormentas.