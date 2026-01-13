Mercosur- Unión Europea: se firma el tratado en Asunción, Milei presente, Lula en duda

El sábado 17 de enero, luego de meses de negociaciones tendrá lugar la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. La reunión se dará en la capital de Paraguau, Asunción, y, aunque se supo que no serán los jefes de estado quienes firmarán, algunos ya anunciaron su presencia.

Javier Milei confirmó que viajará junto con Pablo Quirno, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Argentina. Además de la firma del histórico acuerdo, ese día da comienzo la presidencia pro tempore de Santiago Peña, presidente de Paraguay y un gran aliado argentino en la región.

Según se supo, el acuerdo lo firmarán los cancilleres de cada país, y no los presidentes, con el fin de que el evento no sea capitalizado para la utilización mediática de la política. Por este motivo, se sumarán a Milei y Quirno otros ministros que acompañaran el viaje y el acto.

Yamandú Orsi, presidente de Uruguay también confirmó su presencia, lo que dejaría pendiente únicamente la confirmación de Luiz Inácio Lula Da Silva. Con su presidencia pro tempore recientemente finalizada, el brasileño había manifestado su interés en acelerar la firma durante diciembre, cuando todavía presidia el bloque. A pesar de sus diferencias ideológicas, Milei no se había demostrado en contra de que la firma sucediera bajo su mandato, aunque sí es sabido que su preferencia era demorarlo hasta que se encuentre Peña a la cabeza.

Aunque es notorio que los presidentes no se encuentran alineados ideológicamente, las tensiones aumentaron con sus respectivas declaraciones respecto de la detención de Maduro el 3 de enero.

Desde Brasil aseguran que la relación está en su peor momento. Las discordias han ido creciendo debido a múltiples posteos en las redes sociales del presidente argentino que habían agotado la paciencia del brasilero. Además, en los últimos días Pablo Quirno recibió la notificación de que Brasil no protegerá más a la Embajada de Argentina en Venezuela, lo que reavivó todas las disputas.

El Acuerdo incluye facilitaciones económicas y legales para la transacción de bienes entre ambos bloques continentales y supone la conformación del bloque comercial más grande del mundo, involucrando un 35% del comercio global y más del 30% del PIB mundial. Sin embargo, este hito no parece ser suficiente para conciliar los ánimos de los presidentes.

