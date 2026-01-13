Mercosur-UE: cómo afectará el acuerdo comercial a Brasil y a la Argentina

El periodista Patricio de la Barra, desde São Paulo, explicó en Canal E los alcances y riesgos del acuerdo preliminar que firmarán los países del Mercosur con la Unión Europea. Detalló la importancia geopolítica del entendimiento, las tensiones internas en el bloque europeo y el impacto posible para los productores agrícolas e industriales de la región.

Un acuerdo que llega tras 25 años de negociaciones

De la Barra sostuvo que la firma del acuerdo preliminar —prevista para este fin de semana en Asunción— no se concretó durante la presidencia pro témpore de Luiz Inácio Lula da Silva, a pesar de los esfuerzos del mandatario brasileño. La ceremonia contará con los jefes de Estado de Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil, y la presencia de autoridades europeas.

El periodista subrayó que la aceleración de las negociaciones responde a un nuevo escenario geopolítico global. Según explicó, Europa busca equilibrar la creciente influencia de Estados Unidos, especialmente bajo el liderazgo de Donald Trump, en las relaciones con América Latina. “Hubo injerencia de varios países y tensiones internas, pero Italia terminó respaldando la aprobación del acuerdo”, señaló.

Aunque se trata de un paso histórico, advirtió que el texto aún es preliminar y que cada parlamento deberá aprobarlo antes de que entre plenamente en vigor.

Impacto en el agro y la industria: riesgos y oportunidades

Uno de los puntos críticos señalados es el impacto sobre el sector agrícola, particularmente para los pequeños productores. De la Barra indicó que Brasil teme que la apertura comercial genere dificultades para competir con grandes actores europeos. “Los agricultores menores pueden quedar en situación de riesgo si no logran sostener precios ante la llegada de productos más baratos”, afirmó.

En Europa también hay preocupación. Francia, Italia y Portugal exigen salvaguardas para sus productores, quienes ya protagonizan protestas en rechazo al acuerdo. “Cada país quiere proteger a su sector agrícola y no está claro cómo se implementarán esas condiciones”, explicó.

El periodista también enumeró riesgos para la industria. La llegada de vehículos y productos industrializados europeos sin aranceles podría presionar a las fábricas locales. Brasil cuenta con 22 automotrices operando y teme una competencia directa en precios.

Cuotas de exportación: un punto sin definición

Consultado sobre cómo se asignarán las cuotas para carne y granos entre los países del Mercosur, De la Barra fue tajante: “No queda absolutamente claro”. Brasil es uno de los mayores exportadores de proteína animal del mundo y ya mantiene una relación comercial intensa con Europa.

Si bien para Argentina la apertura podría resultar favorable en términos de exportaciones, también implicaría mayores costos en la importación de insumos, lo que genera un equilibrio complejo. “La disyuntiva es quién se beneficiará realmente y en qué medida”, señaló.

Un acuerdo preliminar con impacto político interno

De la Barra consideró que esta firma preliminar puede convertirse en un activo político para Lula da Silva en su carrera por la reelección. Sin embargo, aclaró que la oposición en Brasil minimiza ese mérito y sostiene que el acuerdo aún no está consolidado. “Puede servir de escenario político, pero todavía falta mucho”, puntualizó.

También mencionó que el acuerdo definitivo podría terminar firmándolo otro gobierno dentro del Mercosur, lo que agrega más componentes geopolíticos a la discusión.