Nau Bernués analizó el escenario de tasas y dólar para 2026 y anticipó menor volatilidad en los mercados

El economista Nau Bernués afirmó en diálogo con Canal E que 2026 comienza con un panorama más calmo que el del año anterior. Según explicó, tanto las tasas como el dólar muestran un comportamiento menos errático, luego de un 2025 marcado por fluctuaciones abruptas y cambios permanentes en instrumentos y normativas.

“Parece que arrancamos el año más tranquilos. Las tasas están más ajustadas y el dólar se mueve dentro de bandas más claras”, señaló. En particular, destacó la evolución de la caución bursátil como referencia real del mercado: “No estamos en el 2% mensual sino más cerca del 3% o 4%, dependiendo del momento del día”.

Bernués remarcó que esa divergencia respecto de lo que pagan los bancos no es nueva ni debería sorprender. Con la desregulación de tasas mínimas, cada entidad define su rentabilidad y prioriza márgenes propios antes que trasladar subas a los ahorristas.

Nuevos instrumentos en la licitación y el objetivo oficial

Respecto de la licitación convocada por el Gobierno, Bernués detalló que habrá instrumentos para distintos perfiles y plazos. Entre ellos, mencionó:

Lecaps a tasa fija

Boncaps con vencimiento a junio del año próximo

Títulos ajustados por CER, incluso con opciones hasta 2028

Instrumentos dollar linked, diseñados para captar dólares del mercado

Según explicó, la estrategia oficial busca absorber parte de la liquidez disponible, dejar ciertos pesos circulando para estabilizar la caución y generar condiciones más previsibles. “Es probable que el Gobierno deje correr algo más la base monetaria para que la tasa encuentre su nivel sin tanta volatilidad”, indicó.

Sin embargo, aclaró que estos movimientos no necesariamente se traducirán en mejores tasas para plazos fijos, dado que el sistema bancario opera con criterios diferentes al mercado de cauciones.

Caución, Merval y volatilidad: qué esperar en 2026

Consultado sobre la relación entre la caución y el rendimiento del índice Merval, Bernués fue claro: “No están tan correlacionados”. Si bien algunos inversores utilizan caución para apalancarse y comprar acciones, el analista remarcó que se trata de una estrategia minoritaria y riesgosa.

Recordó que en 2025 la tasa de caución llegó a ubicarse tanto muy por debajo como muy por encima de la inflación, lo que dificultó su uso como parámetro. A eso se sumó —dijo— un contexto complejo marcado por la extinción de las LEFIs y la implementación de la llamada “tasa endógena”.

Para 2026 espera un entorno financiero más predecible: “Ojalá no veamos la volatilidad del año pasado. Todo indica que será un año más ordenado y con menos movimientos bruscos”.