El Gobierno debe enfrentar un vencimiento de más de $9 billones en deuda local

El economista, Ernesto Mattos, en comunicación con Canal E, analizó que Argentina enfrenta en 2026 uno de los mayores desafíos financieros como es el vencimiento de más de 9 billones de pesos en deuda local, en un contexto de escasez de financiamiento, presión sobre el tipo de cambio y cambios en la medición de la inflación.

Ante la falta de recursos para afrontar los compromisos, Ernesto Mattos sostuvo que la principal estrategia es la refinanciación. “La Argentina, en este caso, cuando tiene este tipo de vencimientos, lo que trata de hacer es refinanciar”, afirmó. En ese sentido, remarcó que el crecimiento del endeudamiento se dio principalmente en el mercado interno: “Lo que más creció fue en la deuda, en su composición, lo que tiene que ver con el mercado local”.

La influencia de las tasas en los vencimientos

Asimismo, detalló la magnitud del problema: “Creo que es el equivalente a 100.000 millones de dólares desde diciembre de 2023 hasta ahora”. También señaló que los vencimientos actuales incluyen tasas e intereses que deben renegociarse. “La discusión está en la tasa, qué tipo de bonos se ofrece, el rendimiento, y si los privados están, de alguna manera, tentados a volver a renovar o no”, indicó.

Sobre las posibilidades del Gobierno, Mattos planteó: “Al ser la única opción el financiamiento de moneda local, claro, es manejable”. Sin embargo, recordó un antecedente crítico: “El único gobierno que defaulteó una deuda en pesos en su moneda nacional en el mundo fue la Argentina con Lacunza”.

Las alternativas de financiamiento para el Gobierno

Aun así, explicó que existen herramientas alternativas: “Todavía tiene los swap, en este caso son los swap norteamericanos, el swap chino, entonces ahí tiene otros mecanismos de financiamiento”.

En cuanto al impacto sobre la población, el entrevistado diferenció escenarios. “Puede pasar que se refinancie sin ningún problema”, lo que, según señaló, no altera la vida cotidiana. Pero advirtió sobre un riesgo mayor: “Si estos vencimientos no se renuevan y van directamente a comprar dólares podría haber algún impacto en el tipo de cambio”.

Por otro lado, se refirió al dato de inflación y al cambio metodológico que impulsa el Gobierno. “El IPC se constituye por un ponderador”, explicó, y detalló que, “el 30% está ponderado por alimentos y un 10% creo que es energía”.