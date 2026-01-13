Pablo Das Neves: “La inflación de CABA funciona como un proxy adelantado de la inflación nacional”

En una entrevista con Canal E, el economista Pablo Das Neves analizó el panorama inflacionario argentino y la dinámica que marcará el cierre de 2025 y el desarrollo del 2026. Explicó cómo impactan los cambios metodológicos del INDEC, la estacionalidad de diciembre, la inflación reprimida en tarifas y la transformación estructural que atraviesan sectores productivos claves del país.

La inflación de CABA como anticipo del IPC nacional

Das Neves comenzó recordando que la inflación de la Ciudad de Buenos Aires “siempre funciona como un proxy adelantado” del dato nacional y señaló que la decisión del INDEC de modificar la metodología del IPC hacia una canasta más cercana a la de CABA hará que ambas series “sean bastante parecidas”.

El economista detalló que desde abril se observa una inflación mensual en aumento y que durante 2025 al IPC nacional “le costó perforar el 2%”, con un último registro del 2,5%. Según explicó, el consenso del mercado ubica el cierre del año entre 2,6% y 2,7% mensual y una inflación anual de “31% a 33%”.

Expectativas hacia 2026 y cuestionamientos a los supuestos oficiales

Das Neves consideró que las proyecciones oficiales hacia 2026 son “excesivamente optimistas”. Cuestionó el cálculo del Presupuesto, que proyecta una inflación anual del 10%, y también las declaraciones presidenciales que estimaban un IPC mensual por debajo del 1% a partir de julio o agosto.

En cambio, el economista estimó que en 2026 la inflación “probablemente le cueste perforar el 2,1 o 2,2% mensual” y que podría cerrar entre 24% y 26% anual.

Estacionalidad: por qué diciembre siempre acelera los precios

El especialista remarcó que diciembre es un mes estacionalmente alto, donde “tradicionalmente hay un salto de los valores de inflación” comparado con noviembre. Por eso recomendó mirar series desestacionalizadas o la variación anual para tener una lectura más clara.

También explicó que la medición del IPC debe distinguir entre precios regulados y no regulados: “Los precios regulados vienen arrastrando un atraso de actualización de varios meses”, afirmó.

Ese atraso, sostuvo, configura una “inflación reprimida” que se verá con más claridad en el primer trimestre de 2026.

Inflación núcleo y márgenes comerciales comprimidos

Al analizar la inflación núcleo, Das Neves describió que el problema actual refleja “asimetrías de mercado” y una fuerte caída de la actividad. Según indicó, gran parte del comercio minorista resignó márgenes de ganancia para sostener la rotación de mercadería ante la contracción del consumo.

Esto ayudó a que la inflación núcleo no se disparara, pero generó “costos ocultos” en la actividad económica, especialmente en los comercializadores.

El sector textil como ejemplo de impacto de importaciones

Consultado por el desempeño del rubro vestimenta y calzado, Das Neves señaló que el sector textil ha sido uno de los más castigados desde la apertura importadora. Explicó que muchos productores locales “han tenido que dejar de producir y ponerse a importar” porque los costos externos son más competitivos, lo que empuja los precios a la baja pero afecta la producción nacional.

Una matriz productiva en transición

Para cerrar, Das Neves indicó que la Argentina está atravesando un cambio estructural de su matriz productiva. Afirmó que los sectores con mejor rendimiento hoy son petróleo, gas, minería y servicios financieros, mientras que otros como la construcción o la industria textil presentan números negativos.

Si el esquema económico actual se mantiene, anticipó que estos sectores “van a tener que reconvertirse” porque no podrán competir ni con el ajuste de la obra pública ni con la importación creciente de productos.