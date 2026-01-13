Crecimiento, dólar y precios: “los 3 principales indicadores que en 2026 el Gobierno va a tener en eje”

El economista, Federico Vaccarezza, dialogó con Canal E e hizo hincapié en que la publicación del dato de inflación vuelve a concentrar la atención del mercado y del Gobierno, en un contexto donde el objetivo central es consolidar la estabilidad de precios sin frenar la recuperación económica.

“El eje va a pasar en el indicador, en general, en el Gobierno van a terminar los 3 indicadores, van a ser crecimiento, dólar y precio”, afirmó Federico Vaccarezza, y agregó que, “van a ser los 3 principales indicadores que durante este 2026 el Gobierno va a tener en eje”.

Estimaciones para la inflación de diciembre

Sobre la dinámica inflacionaria, explicó que, “la inflación se va a mantener básicamente en torno al 2,3, 2,5%, que es lo que había venido, o la dinámica que había venido en los últimos meses”. Sin embargo, advirtió que el principal problema es la composición del índice: “La preocupación por ahí es que está anclado en este 2,3% porque los bienes vienen bajando, pero los indicadores de los servicios vienen trayendo una inflación de arrastre que no se puede disminuir más”.

Al analizar el dato de diciembre, Vaccarezza señaló que existen elementos puntuales que presionan al alza. “Hay dos que son centrales para el mes de diciembre, que uno es el factor estacional de aumento de precios de alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas”, explicó, vinculándolo “con las fiestas principalmente”.

El segundo factor es el mercado inmobiliario. “Todos los que básicamente están alquilando en la Argentina, son casi 1,3 millones de viviendas, no es menor, ajustan los alquileres hacia el mes de diciembre”, indicó. También advirtió que, “eso puede llegar a influir en el índice de precios”.

Los ajustes que se vienen en materia de servicios

De cara a los próximos meses, el entrevistado anticipó un escenario diferente. “Para enero vienen los ajustes en materia de transporte, en materia de tarifa y de servicios públicos”, lo que impactará sobre los precios regulados.

Por otro lado, se refirió sobre los límites del proceso desinflacionario. “Es difícil porque la inercia de la inflación viene empujada más que nada por los ajustes de los servicios”, afirmó.