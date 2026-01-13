Expectativas monetarias del Banco Central: “Está haciendo una emisión virtuosa y está comprando reservas”

El analista económico, Leonardo Piazza, conversó con Canal E y analizó el escenario económico argentino, con foco en la inflación, la política monetaria del Banco Central, la acumulación de reservas, el dólar, el riesgo país y la recuperación del consumo.

Leonardo Piazza anticipó una nueva desaceleración inflacionaria y explicó: “Yo creo que la inflación va a cerrar en menos del 2,5, o sea, es muy probable que cierre en el 2,1 o 2,2, donde la inflación interanual va a estar en el orden del 30 o 31%”. En ese sentido, remarcó que el dato es positivo en términos históricos: “Ese como dato es bueno en función de de dónde venías”.

Por qué no baja la inflación del 2%

Sin embargo, señaló una dificultad estructural: “En los precios regulados a la inflación le está costando perforar ese 2%, que es lo que está necesitando”. Aun así, proyectó una mejora: “Es lo que yo creo que se puede lograr en el primer semestre del 2026”. Y agregó que, “por allá, por el segundo trimestre, empecemos la inflación viéndola comenzar con el 1”.

Piazza valoró el rol del Banco Central en el mercado cambiario. “El Banco Central, desde que ajustó la banda superior por la inflación, empezó un proceso de compra de reservas”, explicó. También destacó que, “eso es bueno porque es una emisión genuina”.

El Banco Central mantiene una buena performance en el marco monetario

Asimismo, subrayó el cambio de dinámica monetaria: “Está haciendo una emisión virtuosa y está comprando reservas”. Sobre la misma línea, precisó: “Ya compró más de 250, 270 millones de dólares”. En ese marco, sostuvo que, “antes no lo hacía, que es el sector público que está interviniendo en el mundo”.

No obstante, el entrevistado aclaró que el análisis debe ser integral: “El Banco Central está comprando y el Tesoro está vendiendo”. En este contexto, remarcó que para una evaluación definitiva “deberíamos esperar por lo menos en la segunda quincena de enero”.

Sobre los vencimientos de deuda, comentó: “No hay riesgo de default de deuda”. Además, consideró que el país tendrá más alternativas financieras: “Argentina va a tener más opciones”.