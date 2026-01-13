Andy Tow sobre la agenda política de Diego Santilli: “Primero está haciendo a los aliados más seguros”

El analista político, Andy Tow, habló con Canal E y se refirió a la intensa agenda territorial de Diego Santilli, marcada por reuniones con gobernadores aliados y opositores, en un contexto atravesado por la discusión de la reforma laboral y su impacto en la coparticipación impositiva.

Según explicó Andy Tow, el encuentro en Chaco con el gobernador Leandro Zdero respondió a una lógica estratégica: “Santilli primero está haciendo a los aliados más seguros, a los aliados más cercanos”. En ese sentido, remarcó que la provincia mantiene una alianza electoral con La Libertad Avanza, lo que convierte al distrito en “un objetivo más fácil” dentro del armado político nacional.

El impacto de la reforma laboral sobre la coparticipación

Asimismo, consideró que estas reuniones no son casuales y están directamente relacionadas con el contenido fiscal de la reforma laboral: “La reforma laboral incluye un capítulo de modificaciones a las leyes tributarias que reduce la tasa de ganancia a las grandes empresas y también reduce impuestos internos a un grupo de productos”. También advirtió que estas medidas “necesariamente afectan la coparticipación real de impuestos y la parte que le va a la provincia”.

Tow planteó que los gobernadores serán actores centrales en el debate: “Las provincias son una de las principales que sostienen la reforma tributaria o son las que van a pagar el costo en pérdida de recursos”. Por eso, interpretó que el Gobierno intenta construir respaldo político antes de que el conflicto escale: “Están anticipando ese debate y tratando de hacer campo favorable para después ir gobernador por gobernador”.

Mayor apertura del Gobierno a negociar con los gobernadores

Con respecto al cambio de tono del Gobierno, destacó una apertura al diálogo: “Me parece que están abiertos a una negociación, están abiertos a ver cómo lo pueden avanzar en el proyecto de la ley y atender a este legítimo planteo de los gobernadores”.

La agenda continuó con el encuentro entre Santilli y el gobernador pampeano Sergio Ziliotto, uno de los mandatarios más críticos del Gobierno. El entrevistado subrayó la relevancia política de esa reunión: “Va a ser importante lo que salga de esa reunión porque va a dar la pauta de lo que pueden llegar a seguir los gobernadores peronistas más opositores”.

Además del debate por la coparticipación, señaló que La Pampa mantiene reclamos históricos: “No es solamente el tema de la coparticipación de impuestos, sino que hay varios reclamos pendientes”.