Argentina afrontará una jornada de calor persistente en su región central y fenómenos climáticos de variada intensidad en el extremo sur. En la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores se mantendrán temperaturas elevadas bajo una vigilancia por calor extremo. En contraste, las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego registrarán ráfagas intensas y precipitaciones acumuladas de importancia durante este martes 13 de enero.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este 13 de enero de 2026

En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se espera una jornada de calor intenso con una temperatura mínima de 23°C y una máxima que alcanzará los 32°C. El cielo presentará nubosidad variable, pasando de algo nublado durante la mañana a mayormente nublado hacia la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la vigilancia por temperaturas que pueden resultar peligrosas para los grupos de riesgo en CABA.

Alerta por índice UV extremo en Argentina: el riesgo para la salud es muy alto este martes

Clima martes 13 de enero

Para el resto de la Provincia de Buenos Aires se prevé una dinámica similar con vientos predominantes del sector noreste. En el sudoeste bonaerense se anticipan ráfagas que podrían superar los 70 km/h debido al avance de un frente frío regional. Los especialistas recomiendan mantener la hidratación constante y evitar la exposición al sol en las horas centrales del día debido a los altos índices de radiación ultravioleta previstos.

Cómo estará el clima en el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta amarilla por lluvias para la provincia de Tierra del Fuego. Se espera que el área sea afectada por precipitaciones acumuladas que oscilarán entre 10 y 20 mm, con la posibilidad de que se superen estos valores de forma puntual.

Hay alerta amarilla por el calor y anticipan fuertes tormentas: qué provincias se verán afectadas

Asimismo, en Santa Cruz rige una alerta por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. En el norte del país, provincias como Salta y Jujuy mantendrán condiciones de inestabilidad con probabilidad de tormentas aisladas. Mientras tanto, en la región de Cuyo, Mendoza registrará un descenso térmico con una máxima de 31°C y vientos del sector sur.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El pronóstico extendido indica que el calor se intensificará durante el miércoles 14 de enero en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con una máxima estimada en 33°C. Hacia el jueves 15 de enero se producirá un cambio en las condiciones debido al ingreso de un frente de inestabilidad que provocará chaparrones y tormentas aisladas, lo que derivará en un moderado alivio térmico con temperaturas entre 22°C y 30°C.

Hacia el final de la semana, se espera que el buen tiempo regrese a la región central del país el viernes 16 de enero. En la Patagonia, las condiciones de viento comenzarán a disminuir gradualmente, aunque se mantendrán las temperaturas bajas en comparación con el norte. El Servicio Meteorológico Nacional recomienda a la población seguir las actualizaciones diarias ante posibles cambios en el sistema de alertas por tormentas fuertes.