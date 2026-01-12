El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por calor extremo y fuertes tormentas en varias regiones del país, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (AMBA) y el Conurbano. Las máximas podrían alcanzar los 35 grados y riesgo para los grupos vulnerables.
El nivel de advertencia indica que el calor puede resultar peligroso, especialmente para los grupos de riesgo, como menores, personas mayores de 65 años y quienes padecen de enfermedades crónicas.
Las áreas alcanzadas por la alerta incluye el Área Metropolitana de Buenos Aires, el noreste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Rio Negro. En estas regiones se esperan temperaturas elevadas y tormentas, con probabilidades de granizo.
Con el correr de los días, el escenario climático mutará, pero el denominador común será la sensación térmica alta, dando lugar a un clima inestable hacia el final de la semana.
Recomendaciones para cuidarse de la ola del calor
Frente a este escenario, el SMN recomendó beber agua con frecuencia, sin esperar a sentir sed, evitar comidas pesadas o muy abundantes, no consumir bebidas alcohólicas, azucaradas o con cafeína.
Otra recomendación fundamental es evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 16 horas, permanecer en ambientes ventilados o con aire acondicionado y reducir la actividad física.
Asimismo se aconseja usar ropa clara, holgada y liviana, protegerse con sombrero, anteojos de sol, y prestar especial atención a menores, mayores y embarazadas. Frente a estas temperaturas extremas, cuidarse es clave para no sufrir malas situaciones.
BGD / EM