El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por calor extremo y fuertes tormentas en varias regiones del país, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (AMBA) y el Conurbano. Las máximas podrían alcanzar los 35 grados y riesgo para los grupos vulnerables.

El nivel de advertencia indica que el calor puede resultar peligroso, especialmente para los grupos de riesgo, como menores, personas mayores de 65 años y quienes padecen de enfermedades crónicas.

Clima martes 13 de enero

Las áreas alcanzadas por la alerta incluye el Área Metropolitana de Buenos Aires, el noreste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Rio Negro. En estas regiones se esperan temperaturas elevadas y tormentas, con probabilidades de granizo.

Con el correr de los días, el escenario climático mutará, pero el denominador común será la sensación térmica alta, dando lugar a un clima inestable hacia el final de la semana.

Recomendaciones para cuidarse de la ola del calor

Frente a este escenario, el SMN recomendó beber agua con frecuencia, sin esperar a sentir sed, evitar comidas pesadas o muy abundantes, no consumir bebidas alcohólicas, azucaradas o con cafeína.

Otra recomendación fundamental es evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 16 horas, permanecer en ambientes ventilados o con aire acondicionado y reducir la actividad física.

Asimismo se aconseja usar ropa clara, holgada y liviana, protegerse con sombrero, anteojos de sol, y prestar especial atención a menores, mayores y embarazadas. Frente a estas temperaturas extremas, cuidarse es clave para no sufrir malas situaciones.

