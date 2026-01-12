Este lunes 12 de enero se registrará un marcado ascenso de la temperatura en gran parte del territorio nacional, consolidándose como la jornada más calurosa de la semana. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones de estabilidad predominarán en la zona central, mientras que el norte mantendrá un clima caluroso y húmedo, con cielos mayormente despejados y vientos leves que favorecerán el incremento del calor térmico.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este lunes 12 de enero

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense se espera un día de verano intenso con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 34 grados. El cielo permanecerá despejado durante la madrugada y presentará una nubosidad ligera hacia la tarde. Los vientos soplarán moderados desde el sector norte, rotando levemente hacia la noche, cuando la marca térmica descenderá hasta los 27 grados.

Clima lunes 12 de enero

Para el resto de la Provincia de Buenos Aires, el panorama será similar con tiempo estable y soleado. En la Costa Atlántica, ciudades como Mar del Plata alcanzarán máximas de 30 a 33 grados, configurando una jornada propicia para actividades costeras. El índice UV será extremadamente alto al mediodía, por lo que las autoridades recomiendan protección solar y evitar la exposición directa entre las 10 y las 16.

Cómo estará el clima en el resto del país

En el resto de Argentina, las temperaturas también mostrarán una tendencia alcista, especialmente en la región de Cuyo y el Litoral. En provincias como Santa Fe y Córdoba, se prevén máximas que rondarán los 33 y 35 grados respectivamente, bajo cielos mayormente soleados. Por su parte, la región del noroeste Argentino mantendrá un ambiente caluroso con nubosidad variable, pero con baja probabilidad de precipitaciones durante las horas diurnas.

En la región patagónica, el clima será más fresco pero igualmente estable en comparación con el norte. En Neuquén se estima una mínima de 18 grados y una máxima de 31 grados, mientras que en el extremo sur, como en Tierra del Fuego, persistirá la nubosidad con temperaturas más moderadas.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para los días subsiguientes, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa que la ola de calor continuará afectando a la Capital Federal y alrededores. El martes 13 de enero se espera una mínima de 23 grados y una máxima de 32 grados con cielo parcialmente nublado. El miércoles 14 mantendrá condiciones similares con 33 grados de máxima, antes de un posible cambio en las condiciones de inestabilidad hacia el jueves.

A partir del jueves 15 de enero, se prevé el ingreso de un frente de inestabilidad que podría provocar chaparrones y tormentas aisladas en el área metropolitana y el centro del país. Este fenómeno traerá un leve descenso en las marcas térmicas hacia el viernes 16, con máximas que se ubicarán en los 28 grados. Hasta entonces, se recomienda a la población mantener la hidratación constante debido a las elevadas temperaturas previstas.