Milei lanzó sus redes oficiales en inglés con un superhéroe animado, pero la cuenta fue suspendida a las pocas horas

El presidente Javier Milei presentó este lunes sus nuevas redes sociales oficiales en inglés con el objetivo de proyectar su figura y sus ideas a una audiencia internacional. El lanzamiento incluyó un video animado protagonizado por el “General Ancap”, el alter ego del mandatario, pero la cuenta fue suspendida pocas horas después por incumplir las normas de la plataforma X.

El anuncio fue realizado por el propio Milei a través de sus perfiles habituales, donde invitó a seguir la cuenta denominada “Milei in English”. El mensaje estuvo acompañado por una versión traducida de su consigna habitual y por una breve descripción del perfil que prometía difundir información sobre el presidente, sus ideas y sus últimas actividades.

El primer contenido publicado fue una animación protagonizada por el General Ancap, el superhéroe anarco-capitalista que Milei utiliza desde la campaña presidencial como representación simbólica de su ideología libertaria. En el video, el personaje sobrevuela el Obelisco, se presenta ante una multitud con banderas argentinas y guía a los seguidores hacia la nueva cuenta oficial en inglés.

A lo largo de la pieza audiovisual se intercalan imágenes de Milei en actos públicos, discursos y presentaciones internacionales, junto con fragmentos de spots de campaña. También aparecen referencias a su proyección global, con menciones a encuentros con líderes extranjeros y tapas de medios internacionales como Time, The Economist y The Telegraph.

El video cierra con un fragmento del presidente agitando una bandera argentina y pronunciando consignas características de su discurso político, en una apuesta estética que combina animación, comunicación política y branding personal.

Sin embargo, cerca de seis horas después de su lanzamiento, la cuenta fue suspendida por la plataforma X por violar sus reglas de uso. Hasta el momento, no se detallaron públicamente los motivos específicos de la sanción.

Tras la suspensión, Milei reaccionó de manera indirecta al retuitear un mensaje de la cuenta MILEI2027, donde se atribuyó la baja del perfil a denuncias de sectores opositores. La publicación calificó el hecho como un intento de censura y expresó críticas hacia quienes habrían reportado la cuenta.

Alrededor de las 20 horas, el primer mandatario avisó a través de las redes que el inconveniente había sido superado. "Nos devolvieron la cuenta. Tienen que volver a seguirla", escribió.

