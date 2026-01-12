Javier Milei presentó sus redes oficiales en inglés: "Long live freedom, damn it!!"

Este lunes 12, el presidente Javier Milei lanzó sus cuentas oficiales en inglés en las principales plataformas digitales, incluyendo X e Instagram. Con este lanzamiento el mandatario busca ampliar el alcance internacional de sus publicaciones y comunicarse de primera mano con las audiencias globales.

"Los invito a seguir mis redes oficiales en inglés", compartió el libertario junto a un video en el que aparece ilustrado como un superhéroe y se relata en inglés: "Hola, luchadores por la libertad. Soy el General Ancap, definitivamente no Milei. Estoy aquí para guiarte en la cuenta oficial en inglés de nuestro héroe de la vida real, Javier Milei".

"El año pasado fue crucial para Milei, quien se está convirtiendo en una figura influyente a nivel mundial. Con su singular libertarismo agresivo, propio de una estrella de rock épica", se agregó en el video compartido para invitar a la comunidad internacional a seguir las redes oficiales del mandatario en inglés.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tras aclarar que en los perfiles se compartirán contenidos vinculados a la agenda presidencial, las políticas del Gobierno y la visión general del país, el mensaje concluyó: "Aquí encontrarán todo sobre él: su historia, sus ideas y sus últimas noticias. Los dejo con Javier Milei. ¡Viva la libertad, carajo!".

"¿Cómo se arregla una nación que lleva 100 años destrozada? No se busca simplemente a un político. Se busca a alguien que entienda que el Estado es el enemigo. Se busca a Javier Milei", se añadió en otro video que presenta al mandatario y cuenta brevemente su historia.

En la producción de un minuto, se relató que "antes de que el mundo conociera su nombre, (Milei) era solo un arquero de Chacarita Juniors, solo en el área", que "aprendió a defender su arco contra todos. Hasta principios de los 80, cuando su vida cambió para siempre".

"De pie en un supermercado con su madre, vio cómo cambiaban los precios ante sus ojos. Vio a la gente pelearse por comida, desesperada por comprar antes de que su dinero perdiera valor. Ese fue el momento. Cambió sus guantes de arquero por libros de economía", se agregó.

"Heroico accionar": Javier Milei elogió a los brigadistas que combaten los incendios en la Patagonia

El video aseguró que el presidente "dedicó su vida a resolver el misterio de la pobreza de su país" y profundizó: "Pasó de economista a la boca del lobo como congresista, combatiendo a la casta política desde dentro. Y ahora es presidente. El hombre que cumple la promesa que se hizo de niño de destruir la inflación y liberar a su pueblo. La batalla cultural es, sobre todo, una batalla moral. El león ha despertado".

Las nuevas cuentas de Milei están disponibles en las plataformas digitales más reconocidas, en busca de consolidar una estrategia de comunicación internacional directa y sin intermediarios, en línea con el creciente interés global por su imagen y por el proceso de transformación que atraviesa Argentina desde el inicio de su Gobierno.

A través de sus nuevos perfiles, el libertario acompaña la política de apertura y posicionamiento internacional del Gobierno Nacional, con el objetivo de difundir el trabajo de la administración libertaria hacia la estabilidad y el orden macroeconómico del país.

Los nuevos perfiles del libertario en inglés son:

-Instagram: @mileienglishofficial

-YouTube: @MileiEnglishOfficial

-X (Twitter): @jmilei_english

-TikTok: @mileienglishofficial

-Facebook: @MileiEnglishOfficial

AS. cp