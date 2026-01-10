Javier Milei y los Bolsonaro: reafirmación de apoyo, intercambio de halagos y enfrentamiento con Lula Da Silva

En medio de los enfrentamientos con su par de Brasil, Lula Da Silva, el presidente Javier Milei continúa consolidando su apoyo a la familia Bolsonaro. En esta ocasión, se dio por medio de reposteos y halagos en la red social X, con Eduardo y Flavio Bolsonaro.

Cabe recordar, que en octubre de este año se celebrarán elecciones en el país vecino y, con Jair Bolsonaro preso en Brasilia por intento de golpe de estado, quien se perfilara a candidato por la oposición es su hijo, Flavio. Además de la coincidencia ideológica, el presidente argentino es cercano de los hermanos y, en una nota que dio a CNN reafirmó su apoyo ante una posible candidatura. En respuesta a esto, tanto Flavio como Eduardo se expresaron en sus redes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Tiene una sólida brújula moral, conoce los peligros del comunismo, el socialismo, el progresismo y toda esa basura marxista; Argentina lo experimentó en carne propia con los Kirchner", escribió Eduardo Bolsonaro citando el video. Y luego añadió: "En octubre de 2026 solo quedarán dos opciones: Lula o Flavio Bolsonaro", haciendo alusión al mismo spot que Milei uso reiteradas ocasiones en elecciones de Argentina.

Por su parte, Flavio, actual senador de Brasil, escribió: "¡Además de un amigo, Argentina tendrá un verdadero socio comercial en Brasil a partir de 2027! ¡Gracias, presidente JMilei!", dando por hecho que la nueva ronda de comicios los daría por ganadores.

Enfrentamiento con Lula Da Silva

Aunque es de público conocimiento que la relación de los presidentes de los países vecinos no es la mas cercana, en los últimos días las tensiones han ido en aumento. El origen del conflicto puede rastrearse directamente a las posturas completamente contrarias con respecto a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, el pasado 3 de enero. Además de ello, Milei no ha perdido oportunidad de diferenciarse del mandatario brasilero.

En la misma nota que se mencionó anteriormente, el libertario se refirió a la situación de Venezuela, antes de que el dictador venezolano fuera capturado. "[Lula] Está alineado con el socialismo del siglo XXI; y con los alineados con el socialismo no hay salida diplomática porque no pagan los costos por las aberraciones que hicieron, y los socios se cuidan entre ellos. Hay un dicho conocido que dice que entre bomberos no se pisan la manguera”. Y enfatizó: "No tengo nada que hablar con Lula sobre este tema. No hablé ni me interesa".

Además, en las ultimas horas, se conoció la decisión del gobierno de Brasil de no continuar con la representación que venía brindándole a Argentina en su embajada en Venezuela, lo cual reavivó tensiones a punto tal de que se espera una respuesta de Cancillería (al cierre de esta nota no hubo ningún comunicado oficial al respecto). La medida habría sido tomada en un clima de hartazgo por parte de Lula Da Silva tras los posteos de Milei en tono irónico y provocador, respecto de su relación con Maduro.

RG/DCQ