El director del Servicio Meteorológico Nacional presentó su renuncia al cargo

Antonio José Mauad renunció a su cargo de director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este martes 12 de agosto. El veterano de la Guerra de Malvinas, de 71 años, llegó al organismo con el objetivo de mejorar su rendimiento.

El Ministerio de Defensa, que encabeza Luis Petri, de quien depende el SMN, le confirmó la noticia a La Nación. El medio, además, informó que el piloto convocó una reunión este martes con los delegados gremiales de ATE para comunicarles su decisión, y luego le anunció la novedad al personal a través de un correo electrónico.

Silvina Romano, delegada de ATE, le contó a LN+: “Hoy el director nos reunió a los delegados de ATE dentro del servicio meteorológico. Los delegados, en este caso, somos trabajadores de acá. Nos convocó a una reunión cerca de las 10.30 para informarnos que estaba presentando la renuncia a su cargo a pedido del Ministerio de Defensa”.

Quién es José Mauad, el héroe de Malvinas que el Gobierno nombró como director del Servicio Meteorológico Nacional

Y luego reconoció: “No sabemos quién quedará en su lugar, no sabemos cómo se va a reorganizar el servicio. Otra vez estamos sin director en un contexto donde los organismos de Ciencia y Técnica sufrimos desinversión y ahogo presupuestario”.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Defensa dijeron que se trató de una decisión de “común acuerdo”, generada por el lógico desgaste que provoca una gestión cotidiana, señalando que, desde que el veterano de Malvinas llegó al cargo, el pasado 2 de enero, tuvo que afrontar dos movilizaciones y otros hechos que lo agotaron. “Se vio sobrepasado por un montón de cosas y sintió que no iba a ser coherente con su cargo. Decidió dar un paso al costado por su integridad”, explicaron.

Antonio José Mauad

La carta de Antonio José Mauad comunicando su renuncia

“En el día de la fecha presenté mi renuncia como director del Servicio Meteorológico Nacional. Quiero agradecerles de corazón el acompañamiento, la dedicación y el compromiso que me brindaron durante mi gestión”, arranca el texto que mandó Mauad.

Y continúa: “Me sentí profundamente orgulloso de ser el director de esta gran institución y, sobre todo, de haber compartido este tiempo con personas tan talentosas y comprometidas. Muchas gracias a todos y les deseo lo mejor para el futuro”.

Los antecedentes profesionales y la llegada de Mauad al Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

El excombatiente fue galardonado en 2024 con la Medalla Honor al Valor en Combate por su participación en el conflicto contra Inglaterra, donde integró el Escuadrón Canberra. En la década del 90 fue gerente del Instituto Nacional de Telecomunicaciones, edecán del presidente Carlos Menem, y trabajó en diferentes puestos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

La llegada de Mauad al SMN generó una gran polémica porque el piloto no tiene formación en ciencias de la atmósfera o meteorología, pero sus excompañeros de la Escuela de Aviación Militar en Córdoba lo defendieron asegurando que, como parte de su capacitación, se ven esas cuestiones.

El Centro Argentino de Meteorólogos rechazó la designación de José Mauad en el SMN: "No cumple con los requisitos"

El problema, cuando el piloto fue designado, era que el artículo 5 del decreto 1432/2007 señala que solo puede dirigir el organismo una persona que haya realizado una carrera universitaria vinculada a las ciencias de la atmósfera. Por ese motivo, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, Guillermo Durán, le envió una carta a Milei donde decía que el aviador “no posee la formación requerida por la normativa vigente”, y luego señalaba que la decisión “es un retroceso significativo y pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Ley Nacional 10131/45 para el Servicio Meteorológico Nacional”.

La designación también fue cuestionada desde el Centro Argentino de Meteorólogos (CAM).

Antonio José Mauad recibiendo un reconocimiento por su desempeño en Malvinas

Las imposiciones de Javier Milei al SMN

Desde la llegada del nuevo gobierno, el personal del SMN no puede usar expresiones como “calentamiento global” y “cambio climático”, ni decirlas públicamente. Además, por renuncias o despidos, ya abandonaron el organismo más de 100 personas, lo que dejó un número de personal muy inferior a la cantidad necesaria, de acuerdo a una auditoria mencionada por el propio Ministerio de Defensa.

Por otro lado, desde el desembarco libertario en el gobierno, el SMN ya tuvo tres directores: primero fue Yanina García Skabar, reemplazada a los pocos meses por Alejandro de la Torre, quien se fue en noviembre del año pasado; en febrero, asumió el puesto Mauad, quien duró apenas medio año en el organismo.

A estos problemas se sumó un tema adicional: la posibilidad de que el SMN perdiera su autonomía o que fuera fusionado con el Instituto Geográfico Nacional y Servicio de Hidrografía Naval.

HM/DCQ