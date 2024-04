Reincorporaron a Lucas Berengua, el vocero del Servicio Meteorológico Nacional que habían despedido por altavoz

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reincorporó a Lucas Berengua, el vocero que había sido despedido por altavoz después de haber trabajado en planta transitoria durante 21 años. El meteorólogo fue recontratado tras una gestión de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

En medio de la ola de despidos en el sector público dispuestos por el gobierno nacional, el caso de Berengua escaló en la opinión pública especialmente por el modo en el que fue echado del organismo meteorológico donde se desempeñaba como vocero institucional. "Me llamaron a una oficina y mi directora que no quiso venir a dar la cara me lo dijo por un altavoz. Me despidió por teléfono. Todo fue muy cruel", había dicho.

Mails, WhatsApp, llamadas y bloqueos de ingreso: cómo se enteran los empleados públicos que fueron despedidos

Pero no fue hasta que se viralizó el emotivo video de despedida de sus compañeros, indignados por el modo en que despidieron a Berengua, que el caso cobró notoriedad. Fue entonces que la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), uno de los gremios que representa a trabajadores estatales, tomó cartas en el asunto e impulsó una gestión que derivó en la reincorporación del meteorólogo, que llevaba trabajando bajo la modalidad de planta transitoria desde 2003.

El meteorólogo Lucas Berengua trabaja hace 21 años en el SMN contratado bajo la inestable modalidad de planta transitoria.

Cómo fue la recontratación de Berengua

"El gremio y la lucha por los puestos de trabajo", tituló UPCN en el anuncio de la recontratación de Berengua. "Luego de que lo cesaran de sus funciones a Lucas Berengua en el Servicio Meteorológico Nacional a través de un altavoz, UPCN llevo a adelante la gestión para lograr reincorporarlo y se logró el objetivo", indicaron en X (ex Twitter).

Por su parte, el meteorólogo se sumó a la publicación del gremio dando detalles del trámite que derivó en la renovación de su contrato y la reincorporación. Según informó, incluyó gestiones realizadas a través de UPCN con las autoridades del Ministerio de Defensa, bajo cuya órbita pertenece el organismo descentralizado desde 2006.

El anuncio de la UPCN sobre la reincorporación de Lucas.

"Hoy ya me encuentro reestablecido en mi puesto de trabajo y comenzando con mis tareas laborales habituales", dijo, además de agradecer "las muestras de amor de las personas que se comunicaron", y a los medios de comunicación que sirvieron para la visualización de su caso.

Ocupaciones de ministerios, movilizaciones y paros: las medidas de fuerza que prepara ATE en reclamo a los despidos masivos

El meteorólogo Lucas Berengua: "No soy un ñoqui"

Lucas Berengua fue uno de los empleados estatales que fueron echados en el marco de la ola de despidos masivos que ordenó el gobierno nacional previo al feriado extra largo de Semana Santa. La indignación que generó su caso tuvo que ver con que, al igual que tantos otros empleados públicos, trabajaba en planta transitoria hace más de dos décadas.

Pero la noticia del despido de Berengua generó repudio masivo luego de que se conociera que fue despedido por altavoz. "No soy un ñoqui", había dicho, angustiado, contando el modo en el que lo despidió su directora que eligió "no dar la cara".

También sumó la viralización de un video en el que sus compañeros realizaron un homenaje a quien es el meteorólogo más joven del país y que actualmente se encuentra batallando contra una enfermedad terminal. En la filmación, se escuchaba a sus compañeros gritando "Lucas no se va", mientras el reincorporado vocero saludaba y abrazaba a algunos de ellos.

Los despidos en el SMN se sumaron a las cesantías que se están realizando en la TV Pública, Anses, Conicet y diversos organismos nacionales. Al respecto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advirtió sobre la preocupante situación que atraviesan las dependencias estatales.

cd LT