Mails, WhatsApp, llamadas y bloqueos de ingreso: cómo se enteran los empleados públicos que fueron despedidos

La motosierra del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete Nicolás Posse impactó de lleno esta semana en los organismos públicos. El desguace en los recursos humanos del Estado se cristalizó con toda su potencia, ya no sólo sobre los últimos contratos que firmó la administración de Alberto Fernández, sino que también alcanza a empleados públicos de décadas de carrera en organismos ejecutivos que, desgraciadamente, nunca resolvieron la precariedad laboral.

En ese marco, las escenas que se viven en las dependencias públicas son dantescas y tristes, según relatan trabajadores y delegados. Los momentos más duros se dan, cuentan, cuando reciben los mails con la notificación oficial de que no se les renovará el contrato, cuando intentan entrar a su lugar de trabajo y son rebotados por los tótems de fichaje o cuando los que todavía no fueron alcanzados por la motosierra ven como a su alrededor están vacíos los lugares que durante años cubrieron tareas administrativas de diversa relevancia.

Al repasar el testimonio de los despedidos y las descripciones de las tareas que realizaban, una conclusión que surge con inmediatez es que la mayoría de los despedidos están lejos de ser ñoquis.

Protestas contra despidos en Anses.

"Mientras me echaban, me sacaban la PC"

Lucas Berengua, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), trabajó durante 21 años como vocero del organismo. Ayer le notificaron por teléfono que rescindían de sus servicios y le quitaron acceso a computadoras y material para su trabajo. "Yo no era un ñoqui. No me vengan con ese verso porque hasta ayer mismo a la mañana subí los pronósticos, era el vocero del SMN. Son años de estar a cargo del organismo en la parte de redes, de observación meteorológica y responsabilidad bajo tres centros internacionales", dijo en una entrevista en Radio Con Vos.

"Perversidad. En la mayoría de los casos hay un dedo perverso que aprovechó para sacarse gente de encima. En mi caso, volar a un profesional. Me despidieron por altavoz. Mientras me echaban, me sacaban la computadora", dijo al ser consultado sobre el criterio de los despidos.

Según contó, en el organismo quedaron diezmadas estaciones de observación meteorológica y por los despidos quedaron afectadas funciones clave. "Salvaguarda humana en el área marítima, hasta la mitad del océano Atlántico, área antártica más mares adyacentes, el centro de cenizas volcánicas para todo Sudamérica, la salvaguarda de la aeronáutica, la distribución de la información meteorológica mundial, los informes para energía, avisos para pasos fronterizos, pronóstico de vías navegables y podría nombrar decenas", enumeró.

"Estimado/a, se notifica a Ud. que conforme a la normativa vigente, (...) su contratación no será renovada. Los elementos de propiedad de la Secretaría que se encuentren a su cargo (computadora personal, celular, tablet, token, etc.) deberán ser devueltos a las áreas correspondientes durante la primera semana de abril de 2024". Así fue la notificación que recibió una trabajadora del Ministerio de Capital Humano este miércoles a las 17:30, cuando estaba por salir de su lugar de trabajo.

"Hay algunos que no llegan a ver los telegramas"

"Los telegramas los mandan por correo interno, pero hay algunos casos que ni siquiera llegan a leerlos porque los dan de baja del sistema. Entonces se enteran que fueron despedidos cuando llegan a su lugar de trabajo. El boca a boca y el WhatsApp también son canales de comunicación de los despidos", le contó a PERFIL Ezequiel Opromolla, delegado de ATE en el Ministerio de Economía.

"Ayer, hasta las nueve y media, once de la noche, llegaban telegramas, o despidos por WhatsApp. No hay ningún criterio: están sacando personas de carrera, gente que estaba concursando por un lugar en otros sectores", relató.

Según estimaciones, ya van cerca de 20 mil bajas de empleados públicos en el Estado Nacional. Prácticamente, no hay organismo que no haya sido afectado, ni Ministerios del Poder Ejecutivo ni representaciones provinciales, ni empresas del Estado. Vale recordar que la semana pasada el presidente Javier Milei adelantó que iban a darse de baja contratos de 70 mil personas, aunque en las últimas horas el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo: "Hubo bastante confusión con respecto a los números, así que está bueno aclararlo. El universo de contratos analizados es de algo más de 70.000; de esos, hay 15.000 que serán dados de baja al 31 de marzo".

"Hola. Disculpame la hora. Ayer a última hora nos comunicaron que lamentablemente no van a renovarte el contrato. Te notificaron por GDR (NdR: sistema informático), no sé si ya lo viste", fue el mensaje que recibió en su WhatsApp un trabajador despedido.

Otro caso fue el de un trabajador que mientras daba una entrevista le tocaron el timbre y le entregaron la carta documento que lo despedía de Vialidad Nacional. "De ánimo estoy bien porque esta gente nos quiere tristes, no les demos el gusto", dijo Sergio Arregui en FM Ré 107.3.

