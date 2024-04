El sindicalista Rodolfo Aguiar señaló que estamos frente a un momento de “proyectos colectivos” en el sindicalismo. “El calvario que debe vivir el trabajador que queda en la calle con su familia hace que estemos enfrentando una tragedia social”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Rodolfo Aguiar es secretario general de la Asociación de Trabajadores el Estado (ATE) y secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma de Rio Negro.

Protesta de personal de ATE por despidos de trabajadores estatales

¿Cuál es su visión de lo que sucedió ayer? ¿Cuáles son las medidas que van a tomar?

Para ser sincero, ayer me tocó vivir una de las jornadas más movilizantes desde que tengo responsabilidades sindicales. Los despedidos y las despedidas ingresaban absolutamente quebrados, abrazados y llorando a sus sectores de trabajo. Esas lágrimas que se derramaron ayer en toda la Argentina no van a ser en vano. Ayer fue un día que nos permitió dejar en claro, después de un fin de semana en el que se había intentado construir un escenario en el que los trabajadores estatales de este país somos violentos, que el único que está actuando al margen de la Constitución y de la ley es el Gobierno, que había militarizado la administración pública, que estaba llena de policía dentro y fuera y, sin embargo, logramos cumplir con el objetivo de la convocatoria que había realizado ATE, que fueron los ingresos masivos y simultáneos a toda la administración pública.

Frente al nivel de agresión de este ataque brutal que estamos recibiendo sobre nuestros derechos los estatales, convocamos un plenario de más de 1500 delegados y delegadas de toda la Argentina para que resolvieran de qué manera le íbamos a dar continuidad a este plan de lucha. Digo esto porque es tan difícil el momento que estamos atravesando los trabajadores que esta lucha no se puede conducir desde una oficina, son momento de proyectos colectivos en el sindicalismo y este plenario ayer por unanimidad resolvió que mañana haya un paro de 24 horas, a partir de las 13:00, en todo el Estado nacional con una movilización al Ministerio de Economía, ahí donde está la calculadora que define todos los despidos. Tenemos que dejar en claro que lo de ayer fue una jornada que permitió saber que lo de los ñoquis era un verso, que fue una campaña con relativo éxito para intentar desprestigiar al empleo público y así poder aplicar el ajuste que están aplicando.

"Le vamos a sacar la motosierra": ATE anunció una nueva huelga para el viernes por los despidos en el Estado

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que solo se despidió al personal que no era necesario. Javier Milei anunció 70.000 despidos, ahora se consumaron creo que 15.000. ¿Imagina que los otros contratados también van a terminar siendo despedidos en un proceso de tres meses?

Van por los 70.000 contratados, porque uno advierte que en el decreto, a esos 55.000 que no habrían sido despedidos ahora, se les renueva solamente por 90 días, pero dice “como máximo”, es decir que hay una renovación diaria, que lo renuevan por tres meses pero que te pueden despedir mañana. Estamos enfrentando el fraude laboral más grande en el Estado, detrás de cada puesto de empleo que se pierde hay una política pública que se desmantela. El calvario que debe vivir el trabajador que queda en la calle con su familia hace que estemos enfrentando una tragedia social.

Giordano: “La motosierra no dura en el tiempo, hay que ir hacia el orden”

El Estado que tenemos hoy no es el mismo que el de la semana pasada, con 15 mil trabajadores menos. Este Estado nos convierte en un país que ni siquiera puede prevenir las grandes catástrofes porque el ajuste llegó al Servicio Meteorológico Nacional, o echaron a tantos trabajadores del ANSES que delegaciones enteras tuvieron que cerrar porque los echaron a todos. Quiere decir que el derecho a la seguridad social está gravemente restringido en este momento. Tanto el Presidente como sus funcionarios pueden pagar un alto costo por la decisión que tomaron de quebrantar el sistema jurídico argentino en su parte más regular, el Código Penal tipifica estas conductas en el artículo 226, son delitos en contra de la Constitución Nacional. La Constitución de 1957, que reforma la liberal de 1853, incorpora los derechos sociales en el artículo 14 bis con la estabilidad en el empleo público, algo que está siendo vulnerado. Además, hay pactos internacionales a los que nuestro país adhirió que tienen un rango constitucional, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se aplica mediante el protocolo de San Salvador y en su artículo 6 establece con claridad que los Estados deben proteger el trabajo e impulsar el pleno empleo. Despidiendo 70.000 trabajadores en el sector público, más las decenas de miles de empleos que se están perdiendo en el sector privado, no se cumple esto. Están cometiendo delitos graves por parte del Gobierno.

Alejandro Gomel: Ayer se reunió la CGT y no hubo grandes definiciones. Se habló de un Confederal para la semana que viene y de una movilización para el 1 de mayo. ¿Sienten falta de respaldo de la CGT?

Muchos nos dicen que da la sensación de que los estatales están muy solos en la pelea, pero es muy peligroso lo que está pasando en Argentina, el movimiento obrero no tiene la posibilidad de mostrar ni de tener la más mínima fisura, porque cuando los dirigentes nos peleamos el costo no lo pagamos nosotros, lo pagan las representadas y los representados. Algo tenemos que haber aprendido de la fragmentación que tuvimos.

Prefiero pensar que hay tiempos distintos, que tal vez incluso algunos análisis que se hagan no se correspondan en un tono con los nuestros. Es más, he llegado a pensar que no sé si hay otro sector que está sintiendo tan en carne propia el nivel de ataque y de vulneración como lo estamos sintiendo los estatales. Nosotros hicimos nuestro pedido en la central sindical de la que formamos parte, que es la CTA Autónoma, y que está decidida en avanzar en una nueva medida de fuerza nacional. Todos coincidimos en que hace falta reeditar otro 24 de enero para unificar todas las demandas, no solo somos los estatales los que estamos sufriendo, a los jubilados le pagan una miseria y encima ahora en cuotas. Muchos comercios están cerrando y las economías regionales empiezan a sentir el impacto absolutamente negativo de las medidas económicas de este Gobierno.

Renunció la subsecretaria de Trabajo en medio de las protestas por los despidos

Hay un común denominador si uno analiza gran parte de los despidos en el Estado, que es que cuando se dice que se cierran los centros de referencias del ex Ministerio de Desarrollo Social, así como cuando dicen que cierran Agricultura Familiar y las 106 unidades territoriales y el Enacom, no es que en ese caso particular cierran el Enacom. Si uno lee cuidadosamente el decreto nota que dice que cierran las delegaciones provinciales del Enacom. Ahí tenemos una indicación sobre una decisión política que adoptó el gobierno de Milei que es retirar toda la presencia del Estado nacional de las provincias y dejar abandonadas a millones de personas que hasta ahora tenían la contención de políticas y programas sociales. El ajuste se acelera y empieza a impactar más en las provincias y en todos los municipios.

El Gobierno nos acorrala contra la pared a resistir despidos para que no pongamos en debate lo que verdaderamente está ocurriendo en la Argentina. ¿No nos hace reflexionar que un empresario como Paolo Rocca tenga más funcionarios en el gabinete que la propia fuerza política que ganó las elecciones? ¿O que la máxima autoridad de Trabajo que designaron era un gerente de recursos humanos de uno de los grupos económicos más poderosos del país? Tengo la sensación de que el Gobierno decidió tercerizar el ajuste y nosotros no vamos a dejar de pelear hasta arrancarle la motosierra, que va a cortar otras cabezas pero va a dejar de cortar la de los jubilados y la de los trabajadores de nuestro país.

¡ATENCIÓN COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS!



VIERNES 05 DE ABRIL: PARO



¡Organización, lucha y solidaridad! https://t.co/FjluLZAMaM — ATE Capital (@ATECapitalOk) March 28, 2024

AG: ¿Qué cabezas va a cortar esa motosierra?

Simbólicamente hacemos referencia a que nosotros somos de los que pensamos que el Estado no es una empresa, es mentira que tiene que generar ganancias. El Estado, en momentos de crisis profunda, puede trabajar a pérdida.

Preocupación porque la motosierra de Javier Milei impida el desarrollo nuclear argentino

Si suponemos que salimos de esa situación y aceptamos que hay que mejorar las cuentas públicas, pueden mejorarse sin destrozar a la gente cómo se está haciendo ahora. Cuidado, que la motosierra puede cortar la cabeza de los que gobiernan. Cuando hablo de motosierra me refiero al sistema de recaudación impositiva absolutamente regresivo. La motosierra busca capturar rentas mineras, rentas petroleras, casinos y salas de juego, entidades financieras y los ultramillonarios que nos siguen chupando la sangre. Basta de que paguen más impuestos los que menos tienen. Hay muchos a los que les gusta hablar de lo que pasa en los países desarrollados en el mundo, entonces avancemos. En esos países se paga impuesto en virtud de la capacidad contributiva que cada uno tiene para pagar, la motosierra tiene que empezar a cortar para ese lado.

