Protesta de personal de ATE por despidos de trabajadores estatales

La decisión de Javier Milei de reducir el tamaño del Estado ha desencadenado un conflicto con los gremios del sector, especialmente con ATE, que esta semana amenaza con aumentar la tensión al permitir "la ocupación pacífica" de los organismos como forma de rechazo a los 12.000 despidos que hasta ahora se han registrado en la administración pública.

Intentos de asambleas

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Pedro Lynn, secretario general de ATE Capital, quien expresó que en la jornada estuvieron recorriendo todos los organismos nacionales, “intentando ingresar y hacer asambleas” en una jornada muy complicada.

Según el entrevistado, en la mayoría de los organismos “se logró el ingreso de los compañeros” a sus puestos de trabajo, pero en el Inadi “la situación es muy fuerte y hubo ciertos empujones para tratar de ingresar”. Y agregó: “Esto generó una situación complicada, que no es la que estamos buscando desde el sindicato”.

Estrategias y defensas

Con respecto a cuál es la búsqueda, Flyyn explicó que necesitan que los trabajadores puedan ingresar a las oficinas y reunirse con sus delegados para “pensar estrategias y trabajar el tema de los despidos, que la mayoría de los casos son totalmente ilegítimos”.

Al ser consultado sobre la situación puntal del Inadi, el secretario de ATE aseguró que, “el organismo no se cerró” porque “es un organismo creado por ley”. Y siguió: “Acá hay trabajadores que siguen defendiendo el organismo”.

Despidos y argumentos

Por otra parte, Flynn explicó que ya son “11 mil los despidos de un día para otro, sin ningún tipo de criterio” en donde “parecería que el único objetivo del Gobierno en la actualidad, es que los organismos no puedan funcionar”. Y agregó: “Somos los trabajadores los que estamos defendiendo el rol del Estado y vamos a seguir discutiendo y debatiendo para la sociedad”.

Por el lado de los argumentos para despedir a los emplados, Flynn expresó que, “este gobierno no puede hacer auditorías porque no terminaron de nombrar ni siquiera los directores” y “si no los nombran es porque directamente no tiene ningún interés en que esas direcciones funcionen”. Y agregó: “Hay organismos donde se inventaron criterios caprichosos que intentan ser objetivos como bajar las planillas de ingreso de los sistemas geométricos”.

Para cerrar dijo: “No hay criterio, la realidad es que no hay una explicación solamente que tienen que achicar y que tienen una orden porque ‘lo único que dicen es no quieren echar’, pero la orden de Presidencia es inevitable”.