Sergio Palazzo: "Para enfrentar al Gobierno lo mejor podría ser un paro con marcha federal"

Desde la Secretaría de Trabajo, el periodista Bruno Ghiso, junto al móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), contactó a Sergio Palazzo, titular de La Bancaria, quien se hizo presente para apoyar el reclamo del gremio estatal, que se movilizó masivamente contra los despidos en distintas reparticiones del Estado.

¿Cómo ve lo que está ocurriendo aquí frente a la Secretaría de Trabajo?

Con mucha preocupación e indignación. Este Gobierno tiene la perversidad de despedir trabajadores por el simple hecho de hacer un ajuste, no le importa absolutamente nada. Estamos acá acompañando a los trabajadores estatales y solidarizándonos. Detrás de cada trabajador estatal que es despedido hay una política pública que se pierde.

¿Qué siente cuando el Gobierno de la Nación dice que no son despidos, sino que es un cese de contrato?

Por lo que me dicen los compañeros, acá hay despidos de gente que está trabajando hace muchísimo tiempo. En términos legales, si trabajaran en el sector privado ya estarían con la relación laboral acreditada. Pero a este Gobierno no le importa eso. No le importa si tienen antigüedad, capacidad, si cumplen una función. Lo único que están haciendo es despedir trabajadores para cerrar números, pero los números tienen que cerrar con la gente adentro, no con más gente pasando necesidades.

¿Qué cree que tiene que ocurrir de aquí en más, a partir de las movilizaciones en los distintos ministerios?

Bueno, más allá de los despidos en el sector público, también hay en el sector privado, por la recesión, por la caída de la actividad económica. Creo que eso merece una respuesta sindical que, obviamente, se está evaluando. Será una marcha federal, será una medida de fuerza general nuevamente, pero hay que discutir algún tipo de medida urgente para frenar el DNU, para frenar la nueva ley ómnibus que va a traer más desempleo en la Argentina, y para que el Gobierno recapacite que sus políticas son equivocadas.

¿Qué medida prefiere usted? ¿La marcha federal o un paro nacional?

Creo que tiene que ser in crescendo, me parece que pueden ir de la mano las dos cosas, para enfrentar al Gobierno lo mejor podría ser un paro con marcha federal, con se hizo, por ejemplo, el paro de 12 horas que fue la antesala de la caída de la ley ómnibus.

¿Cuándo imagina que se va a definir?

No estoy en el día a día de la CGT, pero escuché a Pablo Moyano decir que era una medida en análisis. Hablo con Daer y también tiene la misma preocupación, ojalá sea pronto.

