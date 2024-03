Milei corta el diálogo y no piensa dar tregua a los gremios estatales

Javier Milei no tiene entre sus planes ensayar una tregua con las organizaciones gremiales que representan a los trabajadores estatales, como ATE y UPCN, y avisó mediante su cuenta de X que no va a permitir la toma de edificios públicos, como dejaron trascender desde el lado de los sindicatos. Fue una de las pocas expresiones del Presidente sobre el tema, tras una semana marcada por los despidos de empleados del Estado.

El jefe de Estado durante esta semana hizo dos referencias al conflicto con los estatales. La primera fue en el Foro de Economistas Latinoamericanos que se llevó a cabo en el Four Seasons. Allí, delante de empresarios, volvió a insistir en que su gobierno ya echó a 50 mil, una cifra sin sustento de acuerdo con los gremios, y resaltó que su objetivo era dejar sin renovación los 70 mil puestos en juego al finalizar este mes. Desde la Casa Rosada salieron a contradecirlo: subrayaron que los vínculos a revisar iban a ser 15 mil, una cifra que había adelantado PERFIL.

La segunda mención al tema fue ayer y en su cuenta de la red social X. Contestó con la palabra “correcto” un posteo del abogado Alejandro Fargosi, quien aseguró que si los empleados toman edificios públicos, habrá respuesta oficial. “Si hacen eso, cometerán un delito que seguramente el Presidente no va a dejar pasar, como hicieron todos desde 1983”, sostuvo el letrado en su mensaje que mereció respuesta por parte de Milei. El líder libertario pretende ir a fondo en su poda de trabajadores públicos aunque no adelantó qué acciones realizará ante las diferentes protestas que se analizan en el ecosistema sindical.

En Balcarce 50, cuando se consulta por este tema, insisten en que no están echando personal. “Lo que se hizo fue no renovar contratos, no hay despidos. Porque legalmente no es lo mismo”, repite un colaborador del Presidente. En los sindicatos, no piensan lo mismo y ya adelantaron que ante la ola de despidos que comenzó hace una semana en distintos organismos públicos se intensificará un plan de lucha. También, que los damnificados se presentarán a trabajar el próximo miércoles.

Hay algo claro: entre la administración de La Libertad Avanza y los dirigentes gremiales la relación está totalmente rota, sin mesa de negociación ni interlocutores para acercar posiciones. “Por lo menos, en el macrismo se pudo negociar y había diálogo, acá directamente no hay nada”, lamenta un delegado sindical ante este medio sobre el cuadro de situación de la problemática.

En tanto, Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE, recalcó que “la conflictividad en el Estado se va a agudizar rápidamente y las presentaciones judiciales deberán acompañar el proceso de lucha no solo en la defensa de los trabajadores despedidos, sino también porque los delegados y dirigentes sindicales van a comenzar a ser criminalizados y perseguidos”.

“El nivel de ataque sobre los derechos de todos los trabajadores estatales es muy grave e inédito. El Gobierno ha decidido quebrantar en su parte medular el sistema jurídico vigente en nuestro país. La vulneración de garantías consagradas constitucionalmente demuestra que el accionar del Poder Ejecutivo en este momento no se corresponde con un período democrático”, puntualizó el referente sindical.

Ayer Aguiar volvió a referirse a la postura de Milei y remarcó: “Delito es gobernar en contra de la Constitución Nacional, a espaldas del Congreso y perjudicando al pueblo. Se eligió un presidente constitucional no un dictador. El derecho de huelga, de reunión, de manifestación; y la libertad de expresión siguen garantizados por la Constitución. ¿Presidente @JMilei, en serio cree que es correcto reprimir trabajadores? Ejercemos nuestras libertades democráticas, aunque a los golpistas no les guste”.