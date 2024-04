El diputado nacional del PRO, Gabriel Chumpitaz, señaló que algunos legisladores, ministros y secretarios del Gobierno “entorpecen las cuestiones que se relacionan con el sistema productivo de las provincias”. “Nos vamos a oponer a la suba de retenciones y de impuestos, a lo que tenga que ver con pisar la cabeza del sistema productivo”, anticipó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Gabriel Chumpitaz es diputado nacional del PRO por Santa Fe, electo en 2021 con mandato hasta 2025. Además, previamente había sido diputado provincial en el año 2019 y concejal de la ciudad de Rosario en el año 2015.

Claudio Vidal: "Si no hay recursos para Santa Cruz, no habrá Ley Bases ni Pacto de Mayo"

¿Cómo cree que va a terminar este Pacto de Mayo si finalmente se concreta?

En primer lugar, está claro que el Gobierno nacional tiene una alta aceptación en la opinión pública, algo que se constituye en una ventaja competitiva a la hora de llevar adelante discusiones estrictamente políticas. Al mismo tiempo, considero que sería prudente generar condiciones de diálogo y consenso para comenzar a transitar un camino de desarrollo productivo, que es lo que está buscando la Argentina para poder acomodar la economía y el día a día de los ciudadanos.

Creo que el desafío de la Argentina tiene que ver con un operativo de extracción: extraer a la Argentina de esa rueda decadente que nos llevó a vivir con un 50% de pobreza y 6 de cada 10 niños que no comen sus cuatro comidas diarias. Por lo tanto, este desafío del diálogo y el consenso es fundamental a la hora de llegar al 25 de mayo.

Javier Milei desafía a los gobernadores en una semana clave para la Ley Bases y el DNU

¿Qué le pasó cuando escuchó al Presidente decir que fue un error hablar con los gobernadores de manera ‘transparente’ y ‘honesta’ en el reportaje que le hizo CNN?

Nunca es un error dialogar e intentar acercar posiciones en política. Me parece que es un concepto equivocado por parte del Presidente. Milei está aplicando una lógica binaria que pone a propios y ajenos de un lado y de otro: a una supuesta oposición (que es el Congreso), que en definitiva no es así porque, por lo menos, desde el PRO estamos apoyando las idea de cambio, haciendo una oposición responsable. Perdimos las elecciones, pero lo estamos haciendo de manera muy estratégica y pensada, apoyando el cambio que necesita la Argentina.

Javier Milei puso en duda el Pacto de Mayo: "No es lo que hablamos con los gobernadores"

Claudio Vidal, el gobernador de Santa Cruz, reconoció que en el caso de que la provincia no vuelva a percibir el ingreso para los docentes y otros aportes del Estado nacional, sus legisladores no apoyarán la nueva Ley Bases. ¿Cuál cree que va a ser posición de los legisladores de Santa Fe?

Hay dos cuestiones: la primera tiene que ver con la acción directa del Gobierno en la Ley Bases original, que salió aprobada con 144 votos afirmativos. En esa oportunidad nosotros votamos a favor; luego vi a los representantes del Gobierno con pocas ganas de que la Ley Bases salga. Me parece que el Gobierno apostó a esa lógica disruptiva que no tiene demasiado futuro, que se basa en poner al contrincante del otro lado, planteando que no los dejan gobernar.

Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz.

En la segunda oportunidad de la Ley Bases puede ser que esto se repita: hacer todo lo posible para que esto no salga por parte del oficialismo. Nosotros hemos trabajado muy fuerte para que esta ley salga, generamos cambios, discusiones y modificaciones. En este caso, desde la provincia de Santa Fe, o los diputados que estamos alineados con la provincia, estamos dispuestos a abrir el diálogo y la discusión porque no olvidemos que el Estado nacional le está debiendo a la provincia de Santa Fe más de 700 mil millones de pesos.

Guillermo Francos se aseguró el apoyo del PRO a la Ley Bases tras reuniones con Jorge Macri y diputados

Emilio Monzó había dicho que creía que el Gobierno no quería que saliera la Ley Bases. ¿Usted sospecha que puede volver a pasar lo mismo el 25 de mayo?

Tengo mis dudas en las claras intenciones de algunos funcionarios del Gobierno. Entiendo que el presidente Milei tiene todas las intenciones de que esto avance, pero evidentemente hay un grupo de funcionarios que no lo llevan de la misma manera o con la misma magnitud. Me refiero puntualmente a legisladores, ministros y secretarios del Ejecutivo, que a veces entorpecen las cuestiones que se relacionan principalmente con el sistema productivo de las provincias del interior. En Santa Fe tenemos el polo de crushing de soja más importante del planeta, el 80% del cereal del país sale de allí, de nuestros puertos y, sin embargo, intentan ponernos retenciones y pisar la cabeza al productor, a las exportadoras, a las cerealeras y al sistema productivo. En ese sentido, nosotros estamos para defender lo que consideramos que va a ser la locomotora de la República Argentina.

Semana decisiva: la Ley Bases se empantana y Javier Milei ordena ir a fondo

Alejandro Gomel: ¿Va a haber un pedido concreto de baja de retenciones?

En la discusión original de la Ley Bases se intentó poner retenciones a la agroindustria, algo que afectaba directamente a la maquinaria y a todo el sistema productivo relacionado al campo. Nosotros no vamos a acompañar eso, así como bajo ningún punto de vista vamos a acompañar una suba de impuestos. Del mismo modo que tampoco vamos a acompañar los monopolios, como es el monopolio petrolero, en detrimento de la industria del biocombustible. El 85% de la industria de los biocombustibles parte de la provincia de Santa Fe, por lo cual para nosotros el biocombustible es, en comparación, lo que la industria vitivinícola es para Mendoza o lo que la industria azucarera es para Tucumán.

Presidente de la Sociedad Rural Argentina: "Mis padres estaban consternados cuando mi hermano fue a Malvinas"

AG: ¿Entonces usted lo que está pidiendo es que haya una intervención del Estado, que es exactamente lo contrario a lo que propone el Gobierno?

Nosotros nos vamos a oponer a la suba de retenciones y de impuestos, a lo que tenga que ver con pisar la cabeza del sistema productivo. Consideramos que ya está totalmente asfixiado el sistema productivo y que tiene mucho por entregar. Si ustedes conocen el polo de soja que tenemos en el norte de la ciudad de Rosario podrán dar cuenta de que es el verdadero motor de la Argentina, con errores y aciertos a lo largo de la historia y de los distintos gobiernos, pero en definitiva siempre fue la agroindustria la que sacó adelante a la Argentina. Es momento de cambiar el chip y entender que hay que apoyar a ese sector para que la Argentina pueda salir adelante.

VF JL