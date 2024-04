El productor agropecuario, Nicolas Pino, señaló que el campo es el sector que más aporta al país. “El Gobierno debe generar las condiciones que hacen falta para que la inversión real esté y que podamos, junto a todas las actividades que podemos desarrollar en Argentina, sacar el país adelante”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Nicolás Pino es productor agropecuario y presidente de la Sociedad Rural Argentina. Además, es integrante del Movimiento Compromiso Federal y técnico en producción agropecuaria.

Estoy leyendo una nota de Agrofy News, donde un joven Nicolás Pino de 17 años, que tenía a su hermano mayor como combatiente, se ofreció como voluntario para ir a las Islas Malvinas. ¿Cómo fue esa historia?

Yo estaba en quinto año del colegio, con dos o tres compañeros. El 2 de abril, de hace 42 años, nos dio la motivación de anotarnos como voluntarios para ayudar en lo que sea. Éramos muy chicos, no sabíamos hacer muchas cosas, pero seguramente en algo íbamos a poder ayudar. Cerca del 10 de abril, mi hermano mayor, que ya había hecho la Colimba y estaba de baja, fue convocado de vuelta al Ejército y estuvo más de 70 días combatiendo en Malvinas. Me anoté de voluntario, pero me terminé quedando. Mi hermano combatió.

¿Qué decían tus padres?

Me acuerdo que cuando lo convocan nuevamente nosotros estábamos en un campo, era Semana Santa, me volví solo con mi hermano y a la otra mañana lo acompañe al regimiento, donde lo vi por última vez antes de que se vaya. Cuando llegaron mis papás en ese domingo de Pascua yo les tuve que decir que mi hermano se había ido a Malvinas, no sabían qué hacer y transcurrieron 70 días que fueron bastante angustiantes. Mis padres estaban consternados cuando mi hermano fue a Malvinas. Si bien Argentina estaba en guerra y en las Malvinas se peleaba, en Buenos Aires no vivíamos en guerra, era vivir una realidad distinta a lo que pasaba.

La situación del campo

Pasando al tema agropecuario, ¿cómo viene la cosecha después de tanta sequía?

Va a ser una buena cosecha. No va a estar con el récord que se esperaba porque los calores del verano hicieron su daño, pero el país va a tener una buena cosecha. Tal vez va a ser más difícil para productores individuales con el golpe de calor. Algo que no podemos manejar son los precios internacionales, que han bajado mucho. Eso, sumado a los costos que han crecido en nuestro país, va a llevar a que los números no sean tan amables para algunos productores de manera individual pero, en términos país, vamos a tener una buena cosecha y un buen ingreso de divisas, que es lo que hace falta.

Respecto del dólar oficial, que se mantiene mientras que los precios aumentaron localmente más del 70%, ¿motivará a los productores del campo a liquidar o a esperar?

Creo que, a través de los tiempos, se puede ver que la liquidación de abril y mayo tiene siempre una cantidad que se mantiene en el tiempo, y eso es por la simple razón de que gran parte de lo que cosechamos va para pagar deuda que hemos construido para sembrar. Entonces, me parece que la venta va a ser pareja. Creo que tal vez productores que puedan bancar más guardarán un poco sus granos para ir enfrentando el año y la nueva siembra. Es importante aclarar que muchos productores entregamos nuestro producido a exportadores, que son los que deciden la venta final, los grandes volúmenes de las exportaciones. Vamos a transitar un tiempo normal.

Fernando Meaños: ¿Cómo está viendo este tipo de cambio? No cabe duda de que diciembre fue más que favorable para los exportadores. ¿Este dólar blend que está recibiendo el sector agropecuario es suficiente?

Es interesante que el tipo de cambio se unifique. Allá por diciembre, cuando tomó el mandato el presidente Milei, hubo un reacomodo de los precios, pero no hay que olvidarse que si bien hubo un devaluación que llevó al dólar a más de 800, en lo que es la producción no afectó tanto, pero hay que buscar lo antes posible que se unifique el tipo de cambio y podamos trabajar con un dólar lógico que sea lo normal, que cuando vendamos recibamos una cantidad de dólares que sea suficiente para la inversión.

El recuerdo del 2 de abril

¿Qué opinas del acto de Malvinas que se realizó el día de hoy?

Siempre estos días sensibilizan a toda nuestra familia, mi hermano mayor es combatiente y vive en Uruguay hace muchos años. Estuvimos charlando, son días movilizantes. Me pareció un buen acto, sobre todo las palabras del Presidente de reivindicar que las Malvinas son argentinas.

La comparación entre Milei y Menem

Cuando hacíamos referencia al dólar y la cosecha, me vinieron a la mente los 90, cuando pasábamos por la convertibilidad, que paradójicamente llevó a que una enorme cantidad de personas del campo tuvieran que hipotecar sus campos para poder sobrevivir. ¿Cómo recordás aquellos años 90? ¿Imaginas que puede haber, frente a un éxito económico de las políticas de Milei, algo similar a los 90, en donde haya una estabilidad económica pero, al mismo tiempo, una sobrevaloración del peso que, aunque haya un solo dólar, termine siendo peor para la gente del campo?

Esperemos que no, para los productores fueron durísimos los 90. En ese momento se perdió total competitividad con nuestros productos. Me acuerdo que llenar un tanque de nafta para ir al campo era echar un ternero en el tanque. Es duro lo que traes a la memoria sobre los remates del campo. Se pudo frenar de alguna manera, pero espero que podamos aprender de lo que nos pasó y no volver a tropezar con la misma piedra. Argentina tiene que crecer con el campo porque es el sector que más aporta al país pero, a su vez, también hay otros temas interesantes que el mundo nos demanda. Somos un país muy rico, no solo en producir alimentos, sino también en minería y energía, entonces el Gobierno debe generar las condiciones que hacen falta para que la inversión real esté y que podamos, junto a todas las actividades que podemos desarrollar en Argentina, sacar este país adelante. Ojalá que no repitamos los mismos errores.

El debate por el tipo de cambio

FM: ¿Espera que el Gobierno modifique algo en el dólar blend o en el mecanismo de retenciones?

Han comentado que esperan que en un tiempo se libere el famoso cepo, algo que permitiría una agilidad más amplia en lo que respecta al comercio, esperemos que sea pronto. El ministro Caputo también fue muy claro en decir, sin precisar fechas, que quizás el año que viene se pueda pensar en una economía más sana, con números más amables para empezar a pensar en disminuir impuestos, donde entra nuestro famoso reclamo sobre la quita de retenciones.

FM: Es decir que, para esta liquidación, este es el tipo de cambio con el que van a tener que manejarse, hasta que llegue el momento de la unificación, que todo hace creer que hasta mitad de año no va a llegar…

Es importante que, si bien estamos cosechando con esta realidad, siempre que uno termina de cosechar ya está pensando en sembrar. Entonces, si los números son más ordenados, nos pueden sorprender en la futura siembra con una expectativa hacia delante mejor. Esperamos que en el segundo semestre estemos en una mejor situación que nos permita seguir avanzando con un panorama más claro.

