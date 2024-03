"Esto pone en dudas el Pacto de Mayo. No es lo que hablamos con los gobernadores. Veamos qué pasa en Diputados y con la Ley Bases", fue la lapidaria frase que usó el presidente Javier Milei este viernes 15 de marzo. Fue en la primera entrevista que brindó el jefe de Estado tras el rechazo al DNU 70/2023 en el Senado este jueves. Además, buscó desmentir la interna con la vicepresidenta Victoria Villarruel por habilitar la votación.

”Difícilmente uno pueda determinar las bases de una Argentina próspera si no nos ponemos de acuerdo en el tema fiscal”, agregó Javier Milei en diálogo con Gustavo López en López 910 en Radio La Red. "Hay cosas que no son negociables. El déficit cero no se toca. Se terminó la Argentina del déficit fiscal", completó el mandatario.

“Tampoco vamos a negociar el saneamiento del Banco Central. Si seguimos trabajando en esta línea, es factible abrir el cepo a mitad de año”, agregó luego el presidente.

Noticia en desarrollo...