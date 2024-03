Lucila Crexell: "No somos esclavos ni empleados del Presidente"

La senadora nacional neuquina, Lucila Crexell, definió al Decreto de Necesidad y Urgencia como un “instrumento oscuro”. “Es un mecanismo que les permite a los presidentes evadir la discusión parlamentaria y tomar decisiones inconstitucionales”, criticó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Gomel: ¿Qué le quedó de lo que sucedió ayer en el Senado?

Lo más interesante es que el Senado cumpla con su rol de ejercer el control sobre los actos del Presidente. No voy a hablar sobre la materia del DNU, voy a hablar sobre las formas, que no es la forma idónea para regular en el reordenamiento jurídico. Fui muy clara en mi exposición, lo argumente desde mi formación política, no buque chicanas, porque estoy de acuerdo en muchas cuestiones que se deben reformar, pero por el mecanismo idóneo que provee la constitución, no por un capricho mío, porque con eso consolidamos la seguridad jurídica que este país no tiene, y eso es uno de los grandes problemas de la falta de ingreso y la falta de continuidad en las políticas económicas y públicas para que podamos resolver las crisis sistemáticas.

La forma es inidónea, desde 2015 que vengo sistemáticamente criticando el uso desmedido del DNU para cuestiones que tranquilamente pueden ser debatidas en el Congreso, lo que pasa es que es un mecanismo que les permite a los presidentes evadir la discusión parlamentaria y tomar decisiones inconstitucionales, porque no cumplen con los requisitos previstos en la Constitución para garantizar un reparto de competencias y los controles que debe tener cualquier gobierno republicano y demócrata.

Los usos y costumbres presidenciales han ido consolidando estas prácticas y como las coaliciones mayoritarias siempre ven en el DNU una herramienta de alusión a la discusión parlamentaria, porque discutir y negociar les genera malestar, se va vaciando contenido en la función del Congreso, pero eso afecta a los ciudadanos, no es que afecta a senadores, afecta a la calidad institucional, a los derechos de los ciudadanos y a los intereses de las provincias. El DNU es un instrumento oscuro, empieza a regir hasta que afecta, plantea una cuestión judicial, la ampara la justicia, suspende los efectos y empieza toda una cuestión judicial que es muy degradante para la república y para la calidad institucional, es algo que no se ve y que la sociedad no termina de entender.

El Senado rechazó el DNU de Javier Milei

Claudio Mardones: Ayer el foco no estuvo únicamente en el Senado, el gobernador Rolando Figueroa tuvo reuniones tanto con el Jefe de Gabinete, Nicolas Posse, como con el ministro del interior Guillermo Francos. Hubo mil preguntas sobre si ese era un gesto que iba a tratar de influir su voto, ¿habló con el gobernador en vísperas de la votación? ¿Cuál es su relación con el ejecutivo provincial?

Rolando Figueroa sabe desde el primer momento cuál es mi posición respecto del DNU y de los poderes delegados, lo hablamos en una reunión que tuvimos en Neuquén en enero, cuando recién empezaba el mega instrumento de las “fuerzas del cielo”. Ayer a la mañana le mande un mensaje al gobernador y le plantee mi postura, nunca me condicionó ni me replicó nada distinto a lo que yo argumentaba, es muy integro el gobernador que tenemos, no necesita estar suplicando piedad, es un gobernador que sabe lo que es Neuquén y cuáles son sus recursos, somos una provincia y un partido político que sigue manteniendo los principios: una independencia total de la gestión de nuestra provincia frente a los distintos presidentes de turno.

El rechazo del DNU en el Senado.

Tratamos de cooperar y colaborar en la medida de que las formas sean las correctas y la propuestas sean razonables. Eso de mediatizar tanto y poner tanta discusión en redes hace que se desvirtúe mucho la función política de quienes ejercemos, hay que volver a explicarle a la sociedad qué hacemos cada uno, porque votamos de tal manera y cuáles son los intereses que perseguimos, que en definitiva son los intereses de la Argentina, así lo he entendido yo siempre que vengo de una familia política. Me duele mucho que estemos pasando por esta guerra de facciones internas entre coaliciones políticas o gente que no tiene ningún respeto por la gestión.

Luis Juez cuestionó al peronismo tras el rechazo del DNU: “Son salvajes”

CM: Algunos consideran que el Pacto de Mayo es un pacto condicionado a aprobar la ley ómnibus, otros se preguntan si habrá una respuesta del Gobierno que redoble la presión sobre las provincias o que implique otro desquite de parte del Gobierno federal con respecto a las provincias que votaron en contra del DNU.

Me parece un espanto que estemos hablando en términos de represalias y extorsión, me parece un absurdo tratar de analizar el modus operandi de un Gobierno que no lee la Constitución. Las provincias y el Gobierno son autónomos, no lo digo porque pretenda iniciarle un juicio político al Presidente, pero el Congreso, si quiere, lo puede remover al Ejecutivo, lo puede destituir a través de juicio político, hay que entender cuál es la relación de poder que tienen esos órganos, no somos esclavos ni empleados del Presidente, defendemos nuestras convicciones porque fuimos electos. Si el Presidente pretende extorsionar a las provincias y llevar adelante represalias tendrá que asumir las consecuencias que esto implica para su cargo de funcionario. Todavía tenemos un sistema de derechos, hay un Código Penal, una Constitución y un Código Civil. Esto es violencia institucional si lo pensamos en términos de lo delicado que es, no toman dimensión, es un espanto tener que estar esquivando las patadas que nos pegan a tan solo tres meses de Gobierno.

El Presidente de la Nación desea destacar la labor de los senadores nacionales de La Libertad Avanza, del PRO, y especialmente de la mayoría absoluta de los senadores de la Unión Cívica Radical, quienes han dado la lucha hoy en defensa de la libertad de los argentinos, a pesar de… — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 15, 2024

AG: ¿Hay un ánimo autoritario del Presidente?

Autoritario, autocrático y totalmente antirrepublicano, porque es alguien que no entiende que el Congreso es un órgano de igual jerarquía que el Poder Ejecutivo, que el poder reside en el pueblo y se ejerce a través de los órganos que tienen una función de balance, de control y de evitar la tiranía. Estar discutiendo esto en el siglo XXI es como estar en el siglo XIX.

AG: Aparentemente hay un ánimo en el cuerpo de poner un límite a todo esto…

El límite lo da la competencia que tenemos, cuando hablamos de la división de poderes no es que cada uno hace lo que le corresponde, es que cada uno hace lo que le corresponde y repela cuando otro poder intenta meterse en su poder, su competencia o su esfera, ese es el balance que viene de los federalistas de la constitución de Estado Unidos.

La realidad es que las funciones del Congreso son de legislación, de control y de representación y no tenemos los “privilegios de la casta” como dice el marketing político de las fuerzas del cielo, tenemos privilegios colectivos y la inmunidad para poder expresarse sin que uno es perseguido por sus dichos. La realidad es que el Presidente no tiene ningún derecho en venir a cuestionarnos a nosotros sobre si tenemos la facultad o no de controlar un DNU, nosotros tenemos la obligación de cuestionar el DNU, lo dice la ley, si yo no controlara ese DNU estaría incumpliendo mi mandato.

VF FM