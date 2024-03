Día 96: Congreso 2 - Milei 0

“Viernes donde el sol está pugnando por salir, sol que ayer se le nubló al Gobierno. La primera derrota fuerte en el Congreso tuvo que ver con la ley ómnibus y ayer tuvo otra importante en cuanto al decreto de necesidad y urgencia. Finalmente se trató en el Congreso, más exactamente en el Senado, y fue rechazado por una mayoría holgada, 42 votos sobre 72 senadores, de los cuales uno estaba ausente y cuatro se abstuvieron, con lo cual la diferencia fue amplia”, indicó Alejandro Gomel en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del viernes 15 de marzo de 2024.

Cabe aclarar que el decreto de necesidad y urgencia sigue vigente y ahora la pelota la tiene la Cámara de Diputados.

Pero una derrota política importante para un Gobierno que va a tener que empezar a hacer goles, va a tener que empezar a ir más allá del relato que viene construyendo, este relato que le da buenos dividendos, el relato binario, buenos y malos, de qué lado estás. El “le damos la oportunidad al Congreso de que esté del lado de los buenos, sino estará del lado de los malos”, los malos tienen que ver con la clase política, llámese casta como le gusta al Presidente, los buenos es la gente de bien.

Todo este relato que viene construyendo el Gobierno Nacional, especialmente Javier Milei, empieza a necesitar un correlato con la realidad. Desde el Congreso le empiezan a poner límites, primero la ley ómnibus, ahora en el Senado el decreto de necesidad y urgencia, va a tener que empezar a mostrar resultados y esto va a tener que ver especialmente con la economía y así se va a jugar gran parte de lo que pueda pasar.

Ayer se vio que el enfrentamiento entre Javier Milei y Victoria Villarruel no está saldado, más allá de la intención de bajarle los decibeles por lo menos en lo formal.

El Gobierno, a través de su vocero, sale a decir que interpretaron mal y no entendieron, porque el mensaje no es para Victoria Villarruel, sino para los senadores, pero a la vez la forma que tiene este Gobierno de comunicar, que es a través de los tweets, a través de una red de trolls que tuitea y que después el presidente da like o la retuitea, claramente todos los cañones apuntaban contra Victoria Villarruel y de hecho el clima allá en el Casa de Gobierno era de bronca con la Vicepresidenta.

Qué pasa si se cae el DNU de Milei en el Congreso

Por otra parte, ¿qué pasa con la oposición? ¿Qué va a pasar especialmente con los radicales que quedaron divididos, y es interesante la posición en la que queda Martín Lousteau, casi en soledad, votando en contra del decreto de necesidad y urgencia, con una lógica que es difícil de oponerse en cuanto a lo que marcan los constitucionalistas, a los cuales Lousteau nombraba, de distinto espectro ideológico que decían que se trata de un decreto que no es constitucional, sin embargo la mayoría de los senadores radicales votaron a favor.

Y los gobernadores, otro de los puntos importantes que, muestran un músculo político importante a la hora de sentarse a negociar con el Presidente. Le dijeron al mandatario, “ojo que nosotros tenemos poder de fuego más allá de todos los ataques que recibimos por parte del gobierno”, y aceptaron sentarse a dialogar pero con otra fortaleza. Ya tuvimos el rechazo en senadores y depende en gran parte de nosotros, dicen los gobernadores, lo que pueda pasar en diputados. Así que lo que negociemos no lo hacemos desde un punto de debilidad, sino de un punto también de fortaleza.

“Voy a votar en contra, la razón es muy sencilla y es que el DNU es inconstitucional", señaló Lousteau y abrió el interrogante sobre qué va a hacer el radicalismo, claramente dividido en cuanto a apoyar o no al gobierno de Javier Milei.

En este caso, se está plantando Martín Lousteau, quien fue blanco ayer de todo tipo de agresiones a través de Twitter, agresiones replicadas también por algunos miembros del gobierno nacional.

Mientras que el presidente de la bancada de Unión por la Patria, que sí se mostró monolítica con sus 33 senadores presentes en el debate, y por supuesto todos votaron en el mismo sentido. Pero, ya casi un clásico, Mayans lo viene diciendo en varias oportunidades, y lo repitió esta vez en el marco institucional de una sesión, sostuvo que Milei “tiene sus facultades alteradas”, criticando el like del Presidente a un tweet que decía explícitamente que si el DNU no salía, habría que colgar a la vicepresidenta en la plaza.

Mayans hablaba como cuerpo, como Senado y como Congreso de la Nación, y señalaba que hasta ahora aguantan pero no pueden seguir tolerando las agresiones permanentes al Congreso, casi en forma de advertencia.

Alejandra Vigo sobre el DNU de Milei: “Es irracional aprobarlo a libro cerrado”

Del otro lado, lo que antes fue Juntos por el Cambio, no tiene claro todavía bien dónde y cómo pararse, y el caso claro es Luis Juez, el senador cordobés, que fue bastante interesante porque señaló que el decreto estaba mal hecho y tenía fisuras desde lo legal, pero “lo vamos a apoyar”. Cuando empezó a hablar Juez, casi que parecía que lo que estaba diciendo es que no se podía acompañar porque estaba mal hecho.

El gran problema que tiene parte del PRO, y especialmente de los radicales, es dónde pararse. Están entre acompañar al gobierno y quedar pegados a Javier Milei cuando en muchas cosas no están de acuerdo, u oponerse y que los marquen de estar junto con el kirchnerismo, cosa de la que también se quieren despegar.

“El DNU tiene un montón de agujeros jurídicos horribles, pero estamos pidiéndole a gente que nunca hizo política que venga con un plexo legal”, manifestaba Juez antes de acompañar el proyecto.

Se votó finalmente y le sobraron votos a la oposición. 42 fueron en total los que apoyaron, y durante la jornada, varios senadores se solidarizaron con la Presidenta del Cuerpo, Victoria Villarruel, por haber abierto la sesión y por las agresiones que recibían de la Casa Rosada.

Milei-Villarruel: crónica de cómo se gestó el quiebre de la relación entre el presidente y la vice

Una vez terminada la sesión y con el peso de la derrota, Villarruel decidió hacer un video donde dejó claro su apoyo al presidente pero puso en valor una palabra casi prohibida en Casa Rosada, la institucionalidad y la política. Casi en contra de lo que viene diciendo el Presidente, todo el tiempo y cada vez que puede, justamente dice, “nosotros somos la antipolítica, estamos en contra de la política”.

“Mi compromiso con Argentina y con Javier Milei es inclaudicable. Desde el momento en que Javier Milei me pidió que lo acompañara como diputada y luego en la fórmula presidencial, nosotros sabíamos a lo que nos enfrentábamos y hemos trabajado espalda con espalda a pesar de los incansables intentos por dividirnos.

El Senado es la casa de las provincias y es un poder independiente de la República Argentina. Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner. No me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar. No hay gobierno sin institucionalidad. Por eso la política tiene que trabajar para la gente. No hay progreso sin libertad. Todo por Argentina”, aseguraba la vicepresidenta en el video que compartió en sus redes.

Nunca se lo ha escuchado justamente al presidente hablar de esto, además Milei suele decir que la política está en contra de la gente.

Habló de institucionalidad, y allí se da de bruces con el discurso presidencial en cuanto al respeto que viene mostrando por las instituciones y especialmente por el Congreso. Por eso hay que prestar mucha atención a este breve discurso de Victoria Villarruel que tiene dos partes claramente, la primera parte donde dice estar del lado del presidente pero a la vez un discurso fuertemente político y distanciado de lo que viene haciendo y lo que viene diciendo Milei.

La fuerte chicana de Luis Caputo a Juan Grabois: "Tranquilo chichón del suelo"

Luego de la votación negativa para el decreto, la oficina del Presidente sacó un comunicado oficial, como es la costumbre.

“El día primero de marzo de 2024, el Presidente de la Nación extendió una invitación en un acontecimiento histórico sin precedentes a todos los integrantes de la agencia política sin distinción partidaria para firmar el Pacto de Mayo. Este pacto constituye un acuerdo fundacional destinado a establecer 10 políticas de Estado que permitan edificar un nuevo orden económico rescatando a Argentina de la senda del fracaso y reinsertándola en el camino necesario para volver a ser una potencia mundial.

Este acuerdo largamente demandado por la clase política durante décadas pero que nadie ha osado convocar, requiere necesariamente de la buena voluntad de todos los sectores de la vida política nacional.

Lo ha acontecido hoy en la Cámara de Senadores de la Nación atenta contra la convocatoria del Presidente. La misma Cámara que ha habilitado casi 500 decretos de necesidad y urgencia del kirchnerismo, se ha encargado de rechazar el DNU del Presidente Javier Milei a sólo 3 meses de su asunción.

Resulta imposible interpretar esta decisión de otra manera que como un intento de socavar el Pacto de Mayo, el Gobierno Nacional y el cambio elegido por los argentinos.

En su discurso acerca del estado de la Nación, el Presidente planteó dos alternativas, el acuerdo o la confrontación. Ha llegado el momento de que la clase política decida de qué lado de la historia quiere quedar”.

42 a 25: Cómo votó cada senador en el amplio rechazo al DNU de Javier Milei

Algo que refleja el razonamiento binario del Gobierno, es el bien y el mal, casi infantil, nosotros somos el bien, los que están enfrente el mal, bueno, tenés que elegir de qué lado estás. Y hasta poniendo en duda qué va a pasar con el Pacto de Mayo.

Lo cierto es que más allá del relato oficial, después de la derrota con la ley ómnibus, ahora hay una derrota en el Senado con respecto al decreto de necesidad y urgencia.

La pelota la tienen los diputados, y también por supuesto los gobernadores, donde ahora se verá qué pasa con el decreto, y también será interesante ver cuál va a ser la reacción a partir de ahora en Casa Rosada.

MVB JL DC