El director de la Encuesta de Satisfacción Política de la Universidad del Salvador, Diego Reynoso, aseguró que la imagen positiva del Presidente está cayendo, pero que no cae a la velocidad que uno esperaría. Además, afirmó que se expuso una tensión interna entre el mandatario y su vice. “Por más que públicamente la Vicepresidenta quisiera deponer las armas, ha sido atacada por todos los ciberactivistas de Javier Milei”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Diego Reynoso es politólogo, investigador y director de la Encuesta de Satisfacción Política de la Universidad de San Andrés.

Alejandro Gomel: ¿Qué ves de lo que pasó ayer en el Senado y de lo que se puede venir?

Lo primero que vemos es que todo funciona de acuerdo a todos los manuales de ciencia política: un presidente con minoría no logra sacar su agenda en el Congreso si no acerca su posición a la del Congreso. Los intentos reiterados de Javier Milei de que el Congreso apruebe sus iniciativas sin razón, fracasan. No tengo mucha esperanza de que el Presidente entienda que en estas situaciones hay que formar coalición y negociar, creo que sigue convencido del discurso de exponer a la casta que no le vota en el Congreso. Es lo que pasa siempre en un sistema en el que el presidente tiene minoría. Lo que pasó en el Senado y los días previos es que se expuso una tensión interna aún no tan expuesta entre el Presidente y la vice. Por más que públicamente la Vicepresidenta quisiera deponer las armas, ha sido atacada por todos los ciberactivistas de Javier Milei.

AG: Es la forma que elige el Gobierno para comunicar…

En general, siempre que uno tiene una opinión que cuestiona a Milei, sufre ciberataques.

AG: Es interesante porque Victoria Villarruel habla de institucionalidad, de "la casa de las provincias" (en referencia del Senado), y de la política como algo que le mejora la vida a la gente. Parece un discurso que no es del Gobierno.

Sin duda ella viene planteando este tipo de diferencias, primero de manera simbólica con, por ejemplo, las fotos que se saca con gobernadores en plenas tensiones. Ella siempre ha tenido actos conciliatorios con aquellos actores con los cuales el Ejecutivo o algunos de los ministros se pelean, parece que tiene una agenda de colaboración.

Uno no sabe si juegan a policía bueno y policía malo o si había una agenda separada. Todo indicaría que tiene una estrategia diferente sobre cómo negociar con los opositores. En el mensaje de ayer me parece que cada uno va a leer cosas distintas, pero lo que yo leí fue un mensaje dedicado al Presidente de la República.

Sin institucionalidad no hay gobierno. Los que nos trajeron hasta acá siguen obstruyendo. ¡Todo por Argentina! 🇦🇷 pic.twitter.com/gfbMkyAgFy — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) March 15, 2024

Claudio Mardones: Una consulta a partir de los relevamientos que habitualmente cierra la encuesta de satisfacción de la opinión pública, que permite poder ver la evolución de algunas variables a lo largo del tiempo. Obviamente, medir a Milei y a Villarruel tiene un lapso muy corto pero, ¿cómo ha evolucionado la imagen del Congreso?

En general, nosotros, hoy salimos a campo para hacer la encuesta de marzo, en la cual habitualmente preguntamos por todos los grupos, los políticos, los jueces, los periodistas, el Congreso, los científicos, etc. En general, siempre el Congreso y los políticos están abajo. Creo que Javier explotó esto, lo entendió bien y montó su estrategia política electoral mostrándose como algo distinto, como el Congreso el lugar en el que los políticos hacen la política y él como alguien fuera de la política, algo que él define como “casta” y “anti-casta”.

Me parece que él, hasta ahora, sobre todo cuando se cayó la ley ómnibus, apeló a este tipo de confrontación. No veo todavía un repunte en la opinión pública del Congreso y los políticos en general, ni de ningún otro dirigente elíptico de algún otro espacio en particular. Quizás el único es Schiaretti, pero está corrido del escenario público. Javier Milei, Patricia Bullrich y Victoria Villarruel tienen buena imagen. La imagen de Milei está cayendo pero no cae a la velocidad que uno esperaría con este nivel de conflicto.

CM: ¿Cómo definirías la evolución de la imagen de Villarruel?

La medimos hace muy poco a ella, pero a Javier Milei lo venimos midiendo desde el año 2021. Ella entró por arriba, apenas fue conocida ya tenía una valoración positiva en la opinión pública. Está un par de puntos por debajo de Javier Milei pero yo diría que tiene una valoración positiva. Además, tiene un diferencial muy positivo, tiene menos negativas que positivas. No sé cómo va a quedar la relación de fuerza desde el punto de vista de los respaldos de la opinión pública entre ellos dos. Mi impresión es que puede ser que Villarruel esté ganando un poco en los sectores no libertarios, pero que esté perdiendo piso en los sectores libertarios.

