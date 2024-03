El senador de Unión por la Patria por Formosa, José Mayans, incluyó en su discurso final durante la sesión del Senado en la que se rechazó el DNU su solidaridad con Victoria Villarruel. "Ahora la amenazaron de muerte, no hay que tomarlo en broma. Mi solidaridad", lanzó.

Fue durante el cierre de la sesión. Mayans, como jefe de bloque, exponía durante varios minutos cuando comenzó a criticar la manera en la que el presidente Javier Milei se refirió a miembros del Congreso. En el comienzo de su relato dijo que el mandatario "empezó con amenazas cuando arrancamos el tratamiento, a atacarnos. Ahora la atacaron a la vicepresidenta, mi solidaridad con usted. Ayer la amenazaron de muerte", deslizó el formoseño.

En ese sentido, hizo referencia a una publicación de la red social X a la cual Milei le puso "Me Gusta" el día antes de la votación del DNU en el Senado, cuando estalló la interna. "Esto que decían, que había que colgarla en la Plaza de Mayo no hay que tomarlo como una broma. Están los fanáticos como el que mató a John Lennon. Acá a la vicepresidenta (Cristina Kirchner) quisieron matarla. ¿Está bien que digan que la van a colgar en la plaza pública a la vicepresidenta? Esta persona tiene sus facultades alteradas", dijo en relación con Milei.

Horas antes se había viralizado que el presidente había reaccionado a una publicación de la cuenta @tdm_jpg que decía: "Villarruel tiró un all in en el Casino. Se mandó sola para que se trate el DNU. No sale y hay que colgarla en la plaza". No tardó en generar revuelo en redes, aunque también resonó en el Senado.

El senador también lo cuestionó por haber reaccionado a una publicación en la que estaban los teléfonos de contacto de los despachos de senadores y senadoras que ayer votaron para que no se posponga el debate por el decreto de desregulación económica. "Está instigando prácticamente al linchamiento", manifestó.

"Nosotros no somos ningunos delincuentes como dijo en su discurso el presidente. Dijo que el Estado es una organización criminal. Hay gente que avala esto y aplaudían sus legisladores que él derogó leyes. No lo puede hacer porque está expresamente vedado por la Constitución Nacional y él no es la excepción y tiene que cumplir", añadió Mayans.

"El presidente tiene que respetar la Constitución, tiene que respetar la división de poderes. Nosotros no somos empleados de él, estamos electos por el pueblo. Alguien que le avise al presidente que no puede derogar leyes. Si puede modificar o derogar entonces este Congreso hay que cerrarlo, no lo puede hacer", sentenció.

