El presidente de la Unión Cívica Radical y senador nacional, Martín Lousteau, criticó duramente el discurso que dio Javier Milei el viernes 1 de marzo en la Asamblea Legislativa en el Congreso, además de que puso en duda el llamado que hizo el mandatario a los gobernadores para un "Pacto de Mayo" y apuntó contra sus medidas económicas como cerrar la agencia de noticias estatal Télam.

Críticas al discurso de Milei en la apertura de sesiones ordinarias

En diálogo con CNN, Lousteau primero cuestionó el discurso del Presidente en la apertura de sesiones ordinarias: "Agredió el 95% del tiempo". Asimismo, destacó que "Milei no quiere Estado" y lamentó que "el presidente se enoja cuando alguien piensa distinto".

Sobre el eslogan de La Libertad Avanza de "No la ven", el senador del radicalismo aprovechó para destacar que el mandatario "no ve un montón de cosas, sólo ve lo que quiere ver". En ese marco, argumentó que cuando Milei habla de economía, habla sólo de lo financiero, y que "cuando habla de propiedad privada, en realidad eso ya está garantizado por la Constitución".

"Hoy veo humo, show, pero la agenda real no la veo", afirmó el ex ministro de Economía en el programa de Nacho Girón. Dentro de esa lógica, indicó que la estrategia del jefe de Estado es "castigar y tratar de eliminar el centro" como posición política.

A favor de que el Estado gaste mejor, pero en contra de cerrar Télam y ajustar a los jubilados

Entre las cuestiones positivas que Lousteau encontró sobre el planteo de Milei, coincidió en que "necesitamos un acuerdo fiscal", también apoyó una "reforma laboral" y la "democratización de los sindicatos".

Sin embargo, el ex embajador en Estados Unidos durante la gestión de Mauricio Macri y ex ministro de economía de Cristina Kirchner criticó la decisión directa de cerrar Télam: "Ni siquiera decidió privatizar, la cerró". Por eso, concluyó en que si bien hay que "reducir el peso del Estado y corregir sus deformidades, no importa si el Estado es grande o chico: lo importante es que funcione bien".

También apuntó contra los más dañados por la política de este gobierno: "Las clases medias y bajas son los grandes perjudicados de la Argentina: los de arriba se arreglan solos". Y agregó que "hay otra vez un trimestre de ajuste a los jubilados".

En ese marco, aseguró que "la Ley Ómnibus se cayó porque vieron que no tenían número para las privatizaciones: ahí hay un gran negocio". Y consideró que "no tiene que haber delegación de facultades a una persona que no quiere Estado". "Milei quiere modificar la vida de los argentinos con un DNU inconstitucional".

Desde su rol en el radicalismo, reconoció que "todo lo que Milei traiga que vaya en línea con nuestro pensamiento, vamos a apoyar independientemente de sus insultos o amenazas".

Dudas sobre el "Pacto de Mayo"

Ante la convocatoria a los gobernadores al "Pacto de Mayo", Lousteau evitó tomar una postura definitiva, sino que se preguntó "cómo entiende Milei el acuerdo".

"Milei presentó un decálogo, pero la pregunta es si son debatibles. En el tono de Milei, no parece que sea un acuerdo para debatirse". Ante la comparación con El Pacto de la Moncloa, el legislador advirtió que en ese caso "fue una cesión de todas las partes". "Tenemos que ver si es un acuerdo de diálogo de verdad o una imposición", concluyó, y lamentó que "en sus diez puntos, Milei no dijo nada de la educación, la pobreza o la Justicia".

El ídolo de Milei, la herencia y las críticas a su gestión económica

El economista apuntó contra muchas de las medidas de Milei, como que "la economía real cae", que "el dólar se está atrasando otra vez" y que "no veo cuál va a ser el motor de crecimiento de la Argentina".

"Lo que trasunta el pCPensamiento de Milei es la teoría del derrame", argumentó Lousteau. Y recordó que "están celebrando el 15% de inflación pero es más de lo que dejó Massa".

"Milei usa la inflación para que el gasto público baje. Le quiere hacer perder doblemente a los jubilados

Por eso calificó al Presidente de tener una "falta de sensibilidad muy grande" y de tener como ídolo a Menem, a quien trató de corrupto. "El ídolo de Milei se llama Menem y tuvo dos condenas por corrupción. Milei tiene devoción por Menem, que fue el inicio de la corrupción a gran escala en la Argentina. Que Milei defienda a Menem y le pegue a Alfonsín es una inversión de valores".

"No veo que Milei corrija la calidad del Estado. Milei hace todo de manera excedida. Milei es casta selectiva porque alrededor de él está lleno. Milei reduce el gasto público bueno pero el malo sobrevive", concluyó.

El audio completo:

JD / CP