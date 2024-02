Desde que se hiciera pública la detención de Nahuel Morandini y Roque Villegas, ningún líder de la UCR ha querido pronunciarse sobre los hechos que sacuden la justicia jujeña y que involucran a Gerardo Morales, exgobernador de la provincia, extitular del Comité Nacional del partido UCR y compañero de fórmula presidencial de Horacio Rodríguez Larreta durante la campaña electoral del 2023.

La Justicia de Jujuy liberó ayer a los dos tuiteros, que pasaron 50 días privados de su libertad por postear un tuit que insinuaba que la esposa de Gerardo Morales, Tulia Snopek, le había sido infiel al exgobernador.

Martín Lousteau, presidente del Comité Nacional de la UCR, es el primero en abordar el hecho escandaloso, afirmando que la justicia jujeña deberá expedirse con “ecuanimidad”, y agregó, “Quien se siente víctima de cualquier delito puede denunciar en el fuero que crea pertinente y pretender una sanción determinada. Pero son los fiscales y los jueces los que deben preservar la ecuanimidad y la proporcionalidad. Y en este caso queda claro que ha habido una utilización desproporcionada, abusiva e irresponsable de la prisión preventiva”, indicó Lousteau.

Hasta la fecha, ningún dirigente del partido radical se pronunció públicamente sobre los hechos que involucran al expresidente del Comité Nacional de la UCR.

Silencio dentro del radicalismo

El silencio del radicalismo sobre la detención del ingeniero ambiental y profesor universitario Marcelo Nahuel Morandini (45) y de Humberto Roque Villegas (42) se hace eco en las redes sociales, los medios de comunicación e incluso dentro del propio Gobierno Nacional. El propio presidente Javier Milei aprovechó la oportunidad para realizar un tuit titulado "la casta se encubre", para dejar inmortalizada en el ciberespacio su opinión.

Morandini, Villegas y una orden de captura contra Lucía González

Nahuel Morandini posteó en su cuenta de X, "Hace ya varios años que en Jujuy se hace el carnaval de los tekis (una estafa en la que caen los turistas). Pero este año no se hace. Y todo parece que es porque uno de los tekis le enseña a tocar la quena a la mujer del ex gobernador. Imposible aburrirse en kukuy", y su vida cambió cuando fue detenido por escribir en la red social un mensaje sobre la vida privada del exgobernador Gerardo Morales. Por su parte, Roque Villegas, fue acusado de difundir por Facebook fotos de la hija de Morales y Snopek insinuando que en realidad nació como producto de la relación paralela que la esposa del exgobernador mantendría con un músico del grupo folklórico Los Tekis, Mauro Coletti.

La causa quedó en manos del juez Pablo Pullen Llermanos, mientras que el fiscal Hugo Walter Rondón, de la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública Nº 1 de Jujuy, consideró que esas publicaciones afectan a Snopek y también a su hija. "Se perturbó el estado civil de una persona totalmente inocente, generándole un daño que es prácticamente imposible resarcir", aseguró el fiscal, según La Nación. Por otra parte, fue Lucía González, una arquitecta de 42 años la que habría reproducido el rumor en grupos privados de WhatsApp.

El fiscal, en tanto, amplió la imputación por "acción psicológica en contexto de violencia de género" y una cautelar para que nadie relacionado a la causa pueda mencionar a los denunciantes.

El lunes 26, ambos fueron liberados y puesto en prisión domiciliaria, dado que como determinó el fiscal de la causa, al no existir un "riesgo procesal" no se justifica mantener a la imputación en prisión. Además, dijo que ya no habrá nuevas detenciones y que todas las pruebas fueron reunidas.

Sin embargo, persiste el pedido de captura de Lucía González, cuya orden de detención se dictó el 26 de enero pasado por el juez Llermanos. El fiscal del caso, Walter Rondón, se opuso este lunes a que se levantara la orden de captura dictada contra ella.

Lucía permanece prófuga en Uruguay, según declaró el fiscal de la causa, sin embargo, Rondón adelantó que él pedirá que se suspenda la orden de arresto. “Hoy hice un escrito para que se suspenda la orden de captura hasta que González comparezca. Voy a pedir la suspensión de la orden de captura por 72 horas”, relató. Según el fiscal, si ella se presentara, él no solicitaría su arresto. “Si viene, no voy a pedir la detención. Solo conducta que deberá cumplir durante el proceso. Yo lo que quiero es que la causa avance y no se puede juzgar a nadie en ausencia”, dijo el fiscal.

