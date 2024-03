Giordano: “La motosierra no dura en el tiempo, hay que ir hacia el orden”

Osvaldo Giordano señaló que “el enorme mérito de este gobierno es haber instalado ideas como la reforma tributaria, modernizar la legislación laboral y ordenar”. El flamante presidente del Ieral de Fundación Mediterránea añadió que la administración Mieli “quiere discutir la coparticipación y la apertura de la economía, bajar el gasto público y poner énfasis en el equilibrio fiscal, pero creo que están fallando en la instrumentación, tanto en lo político como en la gestión”.

En declaraciones al programa Voz y Voto, añadió que es necesario “hablar menos del ajuste y más del orden. El ajuste es primero la licuación, que es insostenible como política. Podés hacerla unos meses, pero en el mediano plazo es un búmeran que se te vuelve en más gasto público... Incluso lo de la ‘motosierra’ como corte indiscriminado tampoco se va a poder sostener en el tiempo. Hay que ir hacia al orden, que es mucho más complicado”.

Osvaldo Giordano reemplazará a Carlos Melconian en la Fundación Mediterránea

Giordano quien se desempeñó como titular de Anses en el gobierno de Milei precisó además que “no es tan fácil como no aumentar las jubilaciones y que la inflación te licue, o echar indiscriminadamente gente y bajar el gasto. Acá es más estratégico, es pensar cómo modelar un nuevo Estado”.

El exministro de Finanzas de la Provincia sostuvo que “aspiro a que el Ieral, con todo su bagaje y con su enfoque del interior pueda aportar ideas, poniendo énfasis en el federalismo. Me da la impresión de que ellos (por el Gobierno) no han llegado a ese nivel de detalle. Son grandes títulos, como ‘la coparticipación’, pero no hay alguien que los haya desarrollado. Imagino al Ieral aportando ahí, dando ideas con estas particularidades de enfoque”.