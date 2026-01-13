Reclamos provinciales: qué números le exige La Pampa a Javier Milei

Mientras la administración de Javier Milei trata de acercar posiciones con los gobernadores sobre el proyecto de reforma laboral, las provincias reclaman las deudas del estado nacional con las administraciones locales. Y piden que, de una vez por todas, Nación atienda reclamos que datan de hace tiempo y nunca tuvieron avances. Uno de los distritos que está en esa sintonía es el de La Pampa, gestionada por el peronista Sergio Ziliotto.

En los días previos a un encuentro clave con Diego Santilli, ministro del Interior que es el nexo entre el Gobierno y las provincias, cerca del mandatario provincial dicen que este viernes 16 asistirán a Casa Rosada para pedir aproximadamente 400 mil millones de pesos. Y la idea madre del gobernador es acordar en el cara a cara con el funcionario cómo la gestión libertaria cumplirá con ese monto.

La deuda en sí contiene varios componentes pero el mayoritario es el previsional y, recuerdan en La Pampa, que Nación debería girar fondos para cumplir con esa meta y no lo hace. Vale destacar que por ese monto que nunca se abonó, la provincia reclamó de forma judicial. Un pedido que escaló hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y que sirvió para que el máximo tribunal disponga un primer pago para el distrito.

En concreto, se trata de 62.500 millones de pesos en doce cuotas. “La realidad es que deben cumplir con lo que la Corte ordena, la predisposición de Nación está atravesada por ese condicionamiento”, precisaron fuentes del peronismo pampeano. Sin esa charla previa sobre compromisos adeudados, no habrá posibilidades de que Ziliotto converse sobre los temas que le interesan al Gobierno, como el respaldo a la modernización laboral.

Este martes, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), a través de su secretario general Rodolfo Aguiar, señalaron que la iniciativa laboral significará un golpe para las provincias. “No pueden avalar una reforma laboral que terminará de destruir el empleo en las provincias y que además encubre una reforma tributaria que pone en jaque la coparticipación”, dijo el dirigente en referencia a las modificaciones que incorpora el proyecto del oficialismo.

Según Aguiar, las reformas representarán una pérdida de la recaudación anual de $8.149.521.000.000, equivalente a USD 5.727 millones. La mitad de ese monto recaerá principalmente en las provincias, avisan desde el sindicato.

