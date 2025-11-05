Termina el CyberMonday 2025: Los celulares lideran el ranking de los productos más buscados

Los aires acondicionados y los perfumes completan el podio de los más clickeados en la segunda jornada del CyberMonday, uno de los mayores eventos de eCommerce del país, según datos compartidos por los organizadores, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico en el corte de la segunda jornada. También destaca como dato relevante que el 91% de las visitas de quienes están buscando productos se realizan a través de celulares.

Según los datos de navegación del sitio oficial (https://www.cybermonday.com.ar/), la categoría Electro y Tecno encabeza el ranking de interés, impulsada por la demanda de celulares, aires acondicionados y smart TVs. Detrás se ubican Indumentaria y Calzado, Viajes, y Muebles, Hogar y Deco.

"El evento, que combina la búsqueda planificada con el descubrimiento de nuevos productos, muestra cómo los usuarios aprovechan descuentos, promociones bancarias y opciones de financiación para equiparse antes del verano", destacaron los organizadores.

Un consumidor más informado y planificador

“El interés de los usuarios este CyberMonday se está concentrando en tecnología, confort para el hogar y bienestar personal. Los aires acondicionados, heladeras y celulares lideraron las búsquedas, lo que muestra a un consumidor que prioriza renovar equipamiento clave y prepararse para el verano”, explicó Andrés Zaied, presidente de la CACE.

También destacó que “esta edición confirma que, cuando hay buenas oportunidades y financiación conveniente, los argentinos eligen planificar, equiparse y aprovechar las propuestas online”.

El celular, protagonista absoluto del eCommerce

Hasta el momento, el sitio oficial recibió más de 5 millones de visitas, y el 91% se realizó desde dispositivos móviles, consolidando al smartphone como el principal canal de compra.

Según los datos compartidos por CACE, los usuarios no sólo navegan en busca de ofertas, sino que también comparan precios, leen reseñas y evalúan la reputación de las tiendas, lo que refleja un consumidor más maduro e informado.

Los productos más clickeados por categoría

- Electro y Tecno: Celular, Aire acondicionado, Smart TV

- Bebés y Niños: Zapatilla de lona, Cochecito con huevito, Cuna evolutiva

- Deportes y Fitness: Zapatilla de running, Botín de fútbol, Rompevientos

- Indumentaria y Calzado: Zapatilla urbana, Mochila de viaje carry on, Zapatilla de basket

- Muebles, Hogar y Deco: Termo, Colchón de 2 plazas, Placard

- Salud y Belleza: Perfume, Protector solar, Óleo capilar

- Viajes: Paquete a Cataratas, Paquete a Búzios, Vuelo a Punta Cana

En el segundo día del CyberMonday 2025, las más de 60.000 tiendas activas en Argentina que venden a través de la plataforma Tiendanube alcanzaron una facturación total de $23.992 millones, con un ticket promedio de $100.473 y 238.799 ventas registradas, según datos oficiales de la compañía.

Según señalaron en un comunicado, se vendieron 340 productos por minuto, mostrando dinamismo del comercio electrónico en un evento que volvió a captar el interés de consumidores en todo el país.

A diferencia del site oficial en el que dominó la compra de Tecnología, en este caso Indumentaria ocupó el predio de las ventas con el 48,7% del total, seguida por Salud y Belleza (13,9%) y Deco & Hogar (11,3%), esta última con un ticket promedio de $149.401.

En cuanto a los dispositivos utilizados, los datos muestran que se afirma la tendencia del sitio oficial, en tanto el 74% de las compras se realizaron desde celulares.

Formas de pago y promociones

El 55% de las operaciones se realizó con tarjeta de crédito, mientras que la transferencia bancaria representó un 24% del total, consolidándose como una alternativa en alza. En relación al comportamiento por regiones los datos les relevaron una fuerte concentración de compradores en CABA y GBA (48,2%), seguidos por Buenos Aires (13,9%), Córdoba (8,2%), Santa Fe (8%), Mendoza (2,2%) y el resto del país (19,5%).

“Un consumidor más consciente y estratégico”

“El CyberMonday 2025 llega en un escenario de consumo más cauteloso, pero con un e-commerce que continúa consolidándose como el principal motor de ventas para marcas de todos los tamaños”, explicó Franco Radavero, gerente general de Tiendanube Argentina.

“Hoy, los consumidores planifican sus compras con anticipación, investigan, comparan opciones y buscan aprovechar al máximo las ofertas disponibles. En este contexto, los descuentos siguen siendo decisivos, pero su impacto se potencia cuando se combinan con beneficios como envío gratuito o descuentos por transferencia, que aportan valor y estimulan la conversión, sobre todo en categorías con un ticket promedio más elevado, como Decoración y Hogar”, destacó el empresario.

