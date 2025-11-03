CyberMonday 2025: Aerolíneas Argentinas lanzó un 10% de descuento del 3 al 5 de noviembre en vuelos nacionales e internacionales

Aerolíneas Argentinas lanzó un descuento del 10% para vuelos nacionales e internacionales del lunes 3 al miércoles 5 de noviembre en el marco del CyberMonday 2025 con miras al nuevo feriado nacional que se aproxima, debido a la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional. El evento en el calendario comercial trae aparejadas rebajas en alojamientos y actividades en los principales destinos turísticos locales.

La empresa aeronáutica estatal ofrece una propuesta promocional , que busca fortalecer la demanda turística nacional en la antesala de un nuevo fin de semana largo en Argentina.

Feriados de noviembre 2025: fin de semana largo con fines turísticos

En el turismo local, propuestas como "Aventura en Potrerillos" de Kahuak Turismo ofrecen un 20% de descuento y 3 cuotas sin interés, apuntando al público que busca escapadas cortas dentro del país.

CyberMonday 2025: Aerolíneas Argentinas

Por su parte, distintas firmas del rubro de hotelería ofrecen hasta 17% de reducción sobre el valor total en sus habitaciones. Mientras que, el alquiler de autos en Mendoza ofrece un 10% menos en el alquiler de autos para aquellos viajeros que visiten la provincia.

En relación con ello, la gerente senior de Marketing de Despegar Argentina, Laura Amorós, destacó que el CyberMonday 2025 “es una oportunidad ideal para planificar las vacaciones de verano 2026”.

Cyber Monday 2025 en Argentina: fechas, descuentos y cómo aprovechar las promociones online

El evento online de descuentos organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), entusiasma al sector que atraviesa buenos resultados en cuanto al turismo emisivo y más flojos el ámbito nacional.

CyberMonday 2025 en Argentina

En este sentido, el turismo interno volverá a ser protagonista con fuertes promociones para quienes buscan planificar sus próximas vacaciones dentro o fuera del país.

CyberMonday 2025: Todas las promos bancarias para acumular descuentos y comprar con los mejores beneficios

Durante los tres días durante los que se extenderá el CyberMonday 2025, las principales agencias, compañias de transporte aérea como Aerolíneas Argentinas y plataformas de viajes lanzarán ofertas especiales en vuelos, alojamientos, paquetes turísticos, actividades y alquileres de autos, con el foco puesto en atraer a un público que quiere viajar pese al contexto económico.