Cyber Monday: “El consumidor argentino está maduro: busca, compara y compra con confianza”

En diálogo con Canal E, Gustavo Sambucetti, presidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), analizó los primeros resultados del Cyber Monday, evento que registró más de 5 millones de visitas en su primer día y un ticket promedio de $114.300.

Crecimiento del e-commerce y madurez del consumidor

Sambucetti celebró el comportamiento del público y subrayó la evolución del evento: “Ya hubo más de 5 millones de personas que pasaron por cybermonday.com.ar”, destacó, y explicó que “el pico de visitas se dio a las 11 de la noche, porque la gente ya sabe que las ofertas se mantienen durante los tres días”.

El titular de CACE aseguró que el comercio digital sigue mostrando valores más altos que el físico: “El ticket promedio en el comercio electrónico es más alto, y cuando las empresas comparan los canales físico y digital, el cliente que compra en ambos termina gastando más en el año”, precisó.

Sambucetti también remarcó el cambio cultural en los hábitos de compra online “La confianza es clave, porque uno no está viendo ni tocando el producto, solo lo paga y espera que le llegue. Antes eso generaba angustia; hoy, con mejores tiempos de entrega y más información, ese temor desapareció”, afirmó.

Según los datos de la Cámara, “a nivel nacional, el 33% de los pedidos se entrega dentro de las primeras 24 horas, y en el AMBA, el 41%”, lo que refleja una notable mejora logística.

Pymes, seguridad y tendencias de consumo

El referente del sector valoró el rol de los pequeños comercios en este tipo de jornadas: “Estos eventos sirven para que las pymes y emprendedores —que son el 47% de nuestros socios— se den a conocer y generen contactos que les permiten crecer todo el año”, señaló.

Asimismo, advirtió sobre la importancia de comprar en sitios oficiales: “Si ingresan a través de cybermonday.com.ar, todos los links a las 900 marcas participantes están chequeados y cumplen con los protocolos de seguridad”, aclaró.

Consultado sobre las categorías más populares, Sambucetti precisó que “electro y tecnología lideran las búsquedas, seguidas por indumentaria, viajes, hogar y belleza”. También reveló que los términos más buscados por los usuarios son “financiación, ofertas y envíos gratis”, lo que muestra un consumidor más analítico y exigente.

“El consumidor argentino está maduro: elige, compara y sabe lo que busca”, concluyó. Además, recordó que “el Cyber Monday dura hasta mañana a las 12 de la noche, y luego muchas empresas continúan con la Cyber Week”, extendiendo las promociones.

Con optimismo, Sambucetti cerró la entrevista subrayando que el comercio electrónico “ya no es solo un canal de ventas, sino un motor de crecimiento y confianza para toda la economía argentina”.

