Meteotsunami o virazón: qué pasó en Santa Clara del Mar

El geólogo Federico Isla explicó cómo fue el fenómeno que se registró en Santa Clara del Mar, que dejó un muerto y decenas de heridos, y planteó el interrogante central: ¿Meteotsunami o virazón?

“Esto es relativamente habitual. Es normal que a la mañana no haya vientos, al mediodía hay más viento y que haya rotación del viento a determinada hora de la tarde. Lo que no es habitual la magnitud y la rapidez con la que ocurrió”, analizó el especialista.

Oceanógrafo sobre la ola gigante en Santa Clara del Mar: "Aparentemente ocurrió un meteotsunami"

Meteotsunami o virazón

“En algún momento cambió el viento y lo que no nos poníamos de acuerdo cuál fue el proceso principal para explicar este fenómeno: si fue el viento o si fue la presión atmósferica”, agregó en declaraciones a Cadena 3.

“Si fue el viento, fue una virazón. Si fue exclusivamente la presión atmosférica, es el meteotsunami”, argumentó Isla.

Además señaló que ese fenómeno “también lo hemos captado en una filmación de noche, de un balneario”. “Podemos ver cómo entra, sube el mar sin haber mayor oleaje”, puntualizó.

Y luego recordó que “esa filmación se puede ver cómo por los pasillos de un balneario entraba agua en el año 2022”.

“Aparentemente no fue una gran ola como se dijo de cinco metros”, sostuvo el geólogo sobre lo ocurrido días atrás en la costa.

“Así que lo que tenemos que tener en cuenta es que esto puede ocurrir. No imaginamos que iba a ser de esta velocidad y esta magnitud”, insistió.

Recomendaciones

“Y la zona de baño no es totalmente recreación. Sabemos que tenemos que tener cuidado con las corrientes rip, las que arrastran la gente hacia el mar. Sabemos que sí hay una tormenta eléctrica no tenemos que meternos en el mar porque el agua salada atrae los rayos”, recomendó Isla.

“Y ahora tenemos que tener el recaudo de mirar las banderitas. Esas banderitas si están indicando viento del oeste, viento del sur y lo más peligroso es cuando se pone viento del este”, precisó.

“Si cambia y hay una virazón con viento del este, eso va a provocar lo que se llama una marea meteorológica”, advirtió el geólogo.

“Sabemos que estamos en un proceso de cambio climático. Tenemos que tener en cuenta estos episodios que se están dando, que algunos son inéditos. Tenemos que pensar que va a llover más, está lloviendo más”, concluyó Isla.