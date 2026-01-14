Torres sobre los incendios en Chubut: "Hay que incorporar al Código Penal la figura del ecocidio"

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, afirmó que “hay que incorporar al Código Penal la figura del ecocidio” en medio de los incendios forestales que azotan la provincia.

Ecocidio

“El año pasado sin ir más lejos encontramos en flagrancia a dos personas que iniciaron un incendio intencional por un conflicto también entre vecinos en Cholila. Los encontramos con los bidones en la mano después de haber el fuego y estuvieron un mes presos”, contó el mandatario.

“Hay una figura que hay que incorporar al Código Penal que es la figura del ecocidio. Para mí quien inició esta tragedia tiene que estar tantos años en la cárcel como lo que tarde el bosque nativo en volver a la normalidad”, aseguró en declaraciones a La Nación +.

Incendios en Chubut

Además señaló que “no hay que relativizar esto” y que “muchas veces se toma como una contravención”.

“Esta semana en medio de lo que estamos viviendo, una pareja de turistas estaba iniciando un fuego en el Parque Nacional Los Alerces, recreativo entre comillas, cuando está totalmente prohibido realizar cualquier tipo de fuego en la Patagonia”, ejemplificó.

“Nosotros declaramos la emergencia ígnea hace ya dos meses justamente porque sabíamos que teníamos que atravesar la peor sequía desde 1965, y todos los años hay incendios que son intencionales, incendios que son accidentales”, recordó Torres.

“De esto que está sucediendo tenemos que generar los consensos necesarios para que las penas sean las que tienen que existir”, concluyó al reclamar un endurecimiento de las sanciones penales.