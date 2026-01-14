Explotó un celular gamer mientras cargaba y dejó a un adolescente con el 60% del cuerpo quemado

Benjamín, un estudiante y nadador federado de 16 años, transita sus primeras semanas en terapia intensiva tras sufrir quemaduras graves en un accidente doméstico. El incidente ocurrió el viernes 3 de enero a las 17:05 en su casa del barrio Juniors, en Córdoba, cuando la batería de su teléfono celular explotó y desencadenó un incendio.

"Benjamín estaba limpiando el patio de casa. Puso a cargar su celular y explotó", relató su madre, Eugenia, en diálogo con PERFIL CÓRDOBA. El dispositivo era un Nubia Neo 2 Gamer, un modelo diseñado con sistemas de refrigeración especiales para uso intensivo. "El teléfono era nuevo, se lo habíamos comprado hacía siete meses", precisó.

La explosión del celular provocó una chispa que alcanzó un bidón de tiner ubicado en una mesa de trabajo del patio, donde el padre del adolescente guarda herramientas para su oficio de instalación de aires acondicionados y calderas. "Eso provocó un fogonazo y generó el fuego en el lugar", explicó Eugenia.

El joven quedó atrapado entre dos paredes en forma de L y el fuego en la misma configuración. "Él tiene sus quemaduras más bien en la parte de la cara y el pecho porque él atravesó el fuego. No respiró cuando cruzó el fuego y se tapó los ojos. Por eso sus vías respiratorias están bien", describió la madre sobre la reacción que salvó funciones vitales del adolescente.

El servicio de emergencias 107 trasladó a Benjamín al Instituto del Quemado de Córdoba, donde inicialmente se evaluó que presentaba un 40% de quemaduras. Sin embargo, tras las primeras intervenciones quirúrgicas, los médicos determinaron que el porcentaje ascendía al 60% de su cuerpo. Debido a que la terapia intensiva del Instituto del Quemado se encuentra en refacción, el paciente permanece en el Hospital Córdoba, donde ambas instituciones trabajan de manera unificada.

"La semana pasada le hicieron los raspajes y ver cómo están sus heridas. Ayer fue su otro día de quirófano, el cuarto día, y había heridas que estaban muy profundas", contó Eugenia. Los procedimientos buscan eliminar tejido muerto para prevenir infecciones. "Ayer fue un raspaje bastante invasivo porque están tratando de sacarle la gran mayoría de lo que es piel muerta", agregó.

A pesar de la gravedad del cuadro, el adolescente muestra una evolución que supera las expectativas iniciales. "Sus vías respiratorias no fueron afectadas en ningún momento, así que desde el día uno que entra está sin respirador", señaló su madre. El joven también conserva el funcionamiento de órganos vitales: "Su corazón y sus riñones está funcionando muy bien”.

Uno de los aspectos más alentadores es la recuperación de la movilidad en sus extremidades superiores. "Nos habían dicho que una de las posibilidades era que él perdiera la movilidad de su brazo derecho, que fue el más afectado. Sin embargo, en los últimos días mueve los dedos, la muñeca del brazo derecho y lo puede levantar y bajar”, celebró Eugenia.

El equipo de rehabilitación trabaja con el paciente desde hace aproximadamente cuatro días para evitar la pérdida de movilidad en las piernas. "Lo paran, lo sientan. Están bastante pendientes de él, están todos ahí acompañándolo porque es el más joven de terapia intensiva", destacó la madre.

Los médicos estiman que la internación se extenderá por tres meses, aunque aclararon que el plazo dependerá de la evolución diaria del paciente. "Nos dijeron que es un aproximado, puede ser menos porque todo depende de su evolución. Esto es el día a día", explicó Eugenia. El proceso completo de recuperación podría demandar cerca de cuatro meses, sin considerar eventuales secuelas físicas que aún no pueden determinarse.

La comunidad del colegio en el que el joven cursa sus estudios técnicos y vecinos del barrio Juniors organizaron una red de ayuda para paliar las pérdidas materiales que ocasionó el fuego. "Vecinos me donaron la ropa. Un profe del colegio nos donó un termotanque. Otra gente nos dio pintura para la casa; mientras otros amigos vinieron a arreglar lo que se había agrietado y a pintar", enumeró la madre.

La institución también garantizó que el estudiante no perderá el año escolar y recibirá acompañamiento psicológico, al igual que su hermana, de 11 años, quien presenció el accidente.

En cuanto a su actividad deportiva como nadador federado, la familia asume que la vuelta a las piletas será gradual. "Hemos hablado, le hemos hecho entender que va a tener que tener paciencia, que esto es un proceso lento, pero queremos que esté seguro y que esté bien para poder volver", señaló la madre.