Por la suba en alimentos, la inflación de Córdoba marcó 3% en diciembre y dejó un cierre de año con señales de alerta

La inflación volvió a acelerarse en Córdoba durante diciembre de 2025, cuando el Índice de Precios al Consumidor Córdoba (IPC-Cba) registró un incremento mensual del 3,0%, un nivel que genera preocupación por tratarse del cierre del año y por su impacto directo en el poder adquisitivo.

Con este resultado, el aumento interanual del IPC-Cba alcanzó el 33%, consolidando un escenario de precios todavía elevados, especialmente en rubros sensibles para los hogares.

Alimentos, vivienda y transporte, los principales impulsores

Según el informe oficial, la suba del índice estuvo explicada principalmente por el comportamiento de tres capítulos clave de la canasta.

En Alimentos y bebidas no alcohólicas, el aumento respondió sobre todo a los incrementos en los precios de carnes y derivados, uno de los rubros con mayor peso en el consumo cotidiano.

También incidió el capítulo Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con subas vinculadas a alquileres, tarifas eléctricas y suministro de agua, mientras que en Transporte y comunicaciones el alza estuvo traccionada por combustibles, transporte público y la adquisición de vehículos.

Bienes y servicios: los servicios, por encima del promedio

Al analizar el índice por tipo de producto, los bienes, que representan el 61% de la canasta, registraron en diciembre una suba del 2,8%, mientras que los servicios, con el 39% restante, aumentaron 3,2%, ubicándose por encima del promedio general.

En el interior, la carne disparó la Canasta Básica: subió 71,9% y marcó el pulso de los precios en 2025

Este comportamiento refuerza la presión sobre los gastos fijos de los hogares, especialmente en un contexto de ingresos que no siempre acompañan el ritmo de los precios.

Inflación núcleo y regulados, sin respiro

La desagregación por tipo de precios muestra que los bienes y servicios estacionales subieron 2,6% en diciembre, mientras que los precios regulados avanzaron 2,8%.

En tanto, el resto de los productos que componen la canasta, conocidos como inflación núcleo, registraron un incremento del 3,1%, un dato que refuerza la idea de una inercia inflacionaria persistente más allá de factores puntuales.

El 3% de diciembre deja a Córdoba con un cierre de año inflacionario más alto de lo esperado y plantea un desafío de cara a los primeros meses de 2026, en un contexto donde alimentos, servicios y tarifas siguen mostrando presión. El dato de enero será clave para confirmar si se trata de un piso elevado o de una nueva aceleración.