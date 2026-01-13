La Falda lanzó su temporada de verano 2026: Bajo las Estrellas, grandes recitales y propuestas para toda la familia

La Falda puso en marcha su temporada de verano 2026 con una agenda que combina espectáculos musicales, teatro, actividades culturales y propuestas deportivas, muchas de ellas con entrada libre y gratuita, pensadas para vecinos y turistas.

La programación se desarrollará principalmente durante los meses de enero y febrero, con escenarios al aire libre sobre la avenida Edén, salas municipales y distintos espacios públicos de la ciudad.

La Falda Bajo las Estrellas: dos escenarios sobre la Av. Edén

Uno de los ejes de la temporada será el ciclo La Falda Bajo las Estrellas, uno de los eventos gratuitos más convocantes del Valle de Punilla, que este año contará con dos escenarios.

El primero estará ubicado entre Diagonal San Martín y Av. Edén, mientras que el segundo funcionará en la cuadra final de la avenida, en el sector conocido como Descanso Edén, ampliando la capacidad y la diversidad de propuestas.

En el Escenario Av. Edén 100, con acceso gratuito, la grilla principal del ciclo tendrá como figuras destacadas a Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, que se presentarán el 25 de enero, además de Ángel Martín (10 de enero), Trajinantes (11 de enero), Victoria Alfonsina (31 de enero), Cuarte Sabor OK (1 de febrero) y Banda 21 (15 de febrero), en una programación que combina artistas nacionales, provinciales y talentos locales.

Música y gastronomía al aire libre

La propuesta musical se completa con las Noches de Música y Food Truck, que se realizarán en el Escenario Av. Edén 1400, también con entrada libre. Las fechas previstas son el 16, 17 y 18 de enero, y el 7, 8 y 9 de febrero, con shows en vivo y una oferta gastronómica pensada para disfrutar en familia o con amigos.

El Auditorio Municipal “Carlos Gardel” será sede de una nutrida cartelera de espectáculos con entradas, que incluye artistas de distintos géneros musicales.

Entre los shows confirmados se encuentran La Pepa Brizuela (10 de enero), el regreso del Rock a La Falda con Skay y Los Fakires (24 de enero), LBC y Euge Quevedo (5 de febrero), un concierto único de Abel Pintos el 12 de febrero, La Noche Dorada de los Enamorados (13 de febrero), Sabroso (20 de febrero) y Jean Carlos (27 de febrero).

Teatro y humor durante toda la temporada

El Teatro Edén ofrecerá funciones durante enero y febrero, con una programación que incluye comedia, teatro comercial y espectáculos para toda la familia.

La cartelera contará con obras como Es complicado, con Claribel Medina y Pablo Alarcón; Negociemos, con *Rodolfo Ranni y Marta González; y propuestas humorísticas y familiares protagonizadas por Gladys Florimonte, Cacho Buenaventura, Camilo Nicolás y espectáculos infantiles que se repetirán a lo largo de la temporada.

La Falda se suma al plan nacional de turismo digital y recibirá $15 millones para modernizar el destino

Además de los espectáculos, la temporada incluirá actividades culturales como La Falda Encantada, Bailar la plaza, ferias de artesanos y manualistas, artistas al paso, milongas, teatro en el Marechal y cultura itinerante.

En el plano deportivo, se desarrollarán caminatas serranas, yoga en la plaza, La Falda en Bici, aqua gym, actividades gratuitas en piletas municipales, la peatonal del juego y la Caminata de las Luciérnagas.

Con una agenda que combina eventos gratuitos, espectáculos pagos y actividades al aire libre, La Falda refuerza su perfil turístico y cultural para el verano 2026. El cierre de temporada será el 22 de febrero, con la Maratón Nocturna, mientras que la programación podrá sumar nuevas propuestas y artistas a lo largo de la temporada.