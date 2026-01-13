Arcor salió a desmentir versiones sobre una posible venta a Nestlé

Grupo Arcor salió a desmentir versiones periodísticas que la vinculaban con una eventual venta a la multinacional suiza Nestlé. Consultada por Punto a Punto, la compañía negó de manera categórica cualquier tipo de negociación y descartó que exista un proceso de adquisición en curso.

La aclaración se produjo luego de que el medio iProfesional publicara una nota en la que señalaba que Arcor estaría en la mira de Nestlé, en el marco de una posible operación de compra que involucraría al gigante alimenticio argentino. Según esa información, la firma suiza estaría evaluando oportunidades de expansión en América Latina y Arcor aparecería como un activo estratégico.

En el interior, la carne disparó la Canasta Básica: subió 71,9% y marcó el pulso de los precios en 2025

Sin embargo, desde el holding con sede en Córdoba rechazaron la versión. Fuentes de Grupo Arcor consultadas por Punto a Punto fueron terminantes al afirmar que “desmentimos categóricamente que exista una oferta por la compra de la empresa".

La desmentida busca llevar tranquilidad tanto al mercado como a los distintos públicos vinculados a la empresa, en un contexto en el que Arcor continúa desarrollando su estrategia de negocios de manera independiente. El grupo es uno de los principales jugadores de la industria alimenticia de la región, con operaciones industriales en varios países, exportaciones a más de 120 mercados y un portafolio que abarca desde golosinas hasta alimentos de consumo masivo.

Consideran el "Homenaje" un gasto y quieren convertirlo en fondos para instituciones educativas y deportivas

En los últimos años, Arcor avanzó en distintos acuerdos estratégicos y alianzas comerciales, pero siempre manteniendo el control accionario y la conducción del grupo. En ese sentido, desde la empresa remarcaron que no hay cambios previstos en su estructura societaria ni en su estrategia de largo plazo.