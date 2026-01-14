Con casi el 91%, Copa fue reconocida como la aerolínea más puntual de Latinoamérica y segunda en el mundo

Copa Airlines —miembro de la red global de aerolíneas Star Alliance— fue reconocida por undécima vez como la “Aerolínea más puntual de Latinoamérica”. El estudio fue realizado por Cirium, firma especializada en el análisis y recopilación de datos de la industria aérea.

De acuerdo con el informe, titulado “On-Time Performance 2025”, Copa alcanzó un índice de puntualidad del 90.75%, el mayor índice de todas las aerolíneas del continente americano y el segundo mejor del mundo, incluso superando el porcentaje registrado en la categoría del ranking global.

Córdoba en el frente del fuego en Chubut: brigadistas combaten uno de los peores incendios de los últimos 20 años

Además del ranking en puntualidad, el informe también evaluó el cumplimiento de itinerarios y las tasas de cancelación de las aerolíneas más relevantes del mundo. En estos indicadores, Copa Airlines alcanzó un índice de cumplimiento de itinerarios del 99.80%, ubicándose como la aerolínea con menor tasa de cancelaciones en el continente y una de las mejores en el mundo.

Liderazgo regional

Durante 2025, Copa Airlines sostuvo su liderazgo regional en puntualidad, operando una red confiable en más de 85 destinos en 32 países del continente americano, incluyendo nuevas rutas hacia San Diego, Salta y Tucumán y Los Cabos.

Por la suba en alimentos, la inflación de Córdoba marcó 3% en diciembre y dejó un cierre de año con señales de alerta

El ranking de Cirium evalúa el rendimiento de las principales aerolíneas según la cantidad de asientos, vuelos y disponibilidad de asientos por kilómetro, y las categoriza en “global” y “regional”, evaluando su desempeño en función del número de asientos, vuelos y la disponibilidad por kilómetro. Este ranking se basa en datos obtenidos de más de 2.000 fuentes internacionales de vuelos en tiempo real, que abarcan aerolíneas, aeropuertos, sistemas de distribución global, información sobre la ubicación y organismos encargados de la aviación civil.

“Ser reconocidos por Cirium como la aerolínea más puntual de Latinoamérica por undécima ocasión es un logro que nos llena de orgullo, no solo por lo que representa en términos de la excelencia operativa, sino por el valor que tiene la puntualidad y el cumplimiento para nuestros pasajeros. Este logro refleja el compromiso de nuestros 9.000 colaboradores con una operación a tiempo, segura y confiable”, afirmó Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines.

Arcor salió a desmentir versiones sobre una posible venta a Nestlé

Otros reconocimientos

Este reconocimiento se suma a los premios recibidos por Copa Airlines durante 2025, entre ellos “Mejor Aerolínea de Centroamérica y el Caribe” por décimo año consecutivo y “Mejor Servicio de Personal en Centroamérica y el Caribe”, otorgados por Skytrax; la distinción Apex de Aerolínea de Cuatro Estrellas para 2025 y el reconocimiento como Honoree en los Webby Awards 2025 por la Copa Airlines App, en la categoría Apps & Software – Travel. Fuente: "Cirium On-Time Performance Review 2025"