Crecida de 3,5 metros en Tanti: refuerzan controles y piden extremar cuidados tras las lluvias en las sierras

Las lluvias que se registraron en las últimas horas en la provincia de Córdoba generaron un rápido aumento del caudal en ríos y arroyos, especialmente en zonas serranas, lo que llevó a Defensa Civil a intensificar las tareas de monitoreo y prevención.

El escenario más delicado se presentó en Tanti, donde el río mostró una crecida significativa de 3,5 metros.

Desde los organismos provinciales advirtieron que este tipo de fenómenos puede desarrollarse de manera repentina, incluso en sectores donde no se registran lluvias directas, debido al escurrimiento de agua desde las zonas altas de las sierras.

Registros de lluvia y comportamiento de los ríos

De acuerdo con los relevamientos oficiales, las precipitaciones fueron desiguales en el territorio provincial, con acumulados importantes en algunas localidades del corredor serrano. En Los Cocos se registraron más de 70 milímetros, mientras que en San Esteban las lluvias superaron los 50 milímetros. En Capilla del Monte, el río mostró una suba cercana al metro.

Torres sobre los incendios en Chubut: "Hay que incorporar al Código Penal la figura del ecocidio"

En tanto, en los departamentos San Carlos Minas y San Javier las precipitaciones fueron más moderadas, al igual que en San Alberto, aunque las autoridades remarcaron que incluso lluvias de menor intensidad pueden generar crecidas aguas abajo.

Riesgo de crecientes súbitas

Especialistas en gestión del riesgo señalaron que las crecidas de tipo súbito representan uno de los principales peligros durante la temporada de lluvias en las sierras. Estos eventos pueden producirse en pocos minutos y modificar drásticamente el comportamiento de ríos y arroyos, aumentando el riesgo para vecinos y turistas.

Por este motivo, se recomienda no cruzar vados ni cursos de agua, aun cuando el nivel parezca bajo, y evitar permanecer en las márgenes de los ríos. También se solicita no estacionar vehículos en zonas anegables y mantener distancia de postes, árboles o estructuras durante tormentas eléctricas.